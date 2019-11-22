Амурский бизнесмен помогает благоустраивать Ивановку

Предприниматель Юрий Касьян вместе с женой занимается почти четверть века благотворительностью. Недавно благодаря этому человеку в его родном селе Ивановка открылся «Диснейленд» с музыкальным фонтаном и подсветкой.

Амурчане начали помогать в 1995-1996 году. Тогда они помогали школе в селе Луговое, в которой сделали питание для детей бесплатным, взяв расходы на себя. Юрий Касьян заменил электрику, установил пожарную сигнализацию и сделал для детей тёплый туалет.

На свои средства семья предпринимателей заказывает проектно-сметные документации для ремонта и строительства объектов в Ивановке. Например, за проект реконструкции Дома культуры они заплатили 1,5 миллиона рублей, чтобы дать шанс району войти в целевую программу развития культуры Приамурья и получить финансирование на ремонт учреждения.

«Кроме того, мы заказывали и оплачивали проект строительства второй очереди микрорайона. Дом детского творчества в Ивановке реконструировали, а в центре села сделали освещение и стоянку. Этим летом мы исполнили свою мечту: сделали в центре села парк развлечений», – прокомментировал Юрий Касьян. Для юных жителей села предприниматели организовали «Диснейленд» – так амурчане назвали парк в Ивановке. Центром притяжения посетителей стал фонтан с музыкой и подсветкой.

На этом благотворители не останавливаются. Они помогают оплачивать расходы родителей на лечение онкобольных детей. Творить добро амурчанам удаётся благодаря развивающемуся бизнесу – Юрий Касьян владеет предприятием по производству бетона и реконструирует дороги на территории района.



«Своих средств нам не жалко. На жизнь хватает. Нам нравится делать доброе дело и радовать людей», – отметил бизнесмен.

За благотворительную деятельность Юрий Касьян награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

В ответ предпринимателям региона оказывают тоже оказывают помощь в виде предоставления им поручительства по кредитным договорам, договорам займа и другим обязательствам. Кроме того, у предпринимателей есть возможность получить микрозаймы от 3,5 % годовых на сумму до 2 миллионов рублей. Специалистами осуществляется консультационная поддержка, а также информационное, финансовое и правовое сопровождение их деятельности. Большая работа ведется по содействию в выходе амурских бизнесменов на международные рынки.

Также в Приамурье предусмотрено предоставление субсидий муниципальными образованиями. На это в 2019 году за счет средств областного бюджета предусмотрено 47 миллионов рублей. Средства областного бюджета получили 27 муниципалитетов. При распределении главным фактором, учитывающим размер субсидии, стало количество субъектов малого бизнеса в муниципалитете.

Правительством области предложены субсидии по возмещению уплаты первого взноса при заключении договоров лизинга оборудования и легковых автомобилей для таксомоторных перевозок, гранты начинающим бизнесменам, субсидии по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам, помощь бизнесменам в рамках образовательных программ для дошкольников, а также субсидирование части затрат для социальных предпринимателей.

Губернатор Приамурья Василий Орлов неоднократно отмечал, что региональные власти активно и плодотворно взаимодействуют с амурскими предпринимателями. Им предлагаются различные инвестиционные проекты для развития бизнеса. Областные власти помогают развивать частное предпринимательство, пытаясь минимизировать теневой бизнес в регионе. Для этого со следующего года в Приамурье пройдёт эксперимент по налогу для самозанятых, сообщает пресс-служба областного правительства.