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22ноября
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сегодня, 07:28 1

В благовещенском магазине продавали лекарство для животных без лицензии

В благовещенском магазине продавали лекарство для животных без лицензии
Фото: pixabay.com

В одном из магазинов Благовещенска выявили факт продажи лекарства для животных без соответствующей лицензии. Информация об этом появилась на сайте Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

«Установлено, что в магазине (…) в Благовещенске (…) индивидуальным предпринимателем осуществлялась розничная реализация лекарственного препарата для ветеринарного применения "Альбен С" в отсутствие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности», – сообщило ведомство.

Для устранения нарушений Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура 20 ноября внесла индивидуальному предпринимателю представление. В отношении нарушителя возбудили административное дело. Материалы дела направлены в Арбитражный суд Амурской области для рассмотрения по существу.

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#животные #торговля

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Комментарии
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  • Вася359

    Вася359
    27 минут назад

    да и фиг с ним-нам колбасу без лицензии продают

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