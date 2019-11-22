В благовещенском магазине продавали лекарство для животных без лицензии

В одном из магазинов Благовещенска выявили факт продажи лекарства для животных без соответствующей лицензии. Информация об этом появилась на сайте Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

«Установлено, что в магазине (…) в Благовещенске (…) индивидуальным предпринимателем осуществлялась розничная реализация лекарственного препарата для ветеринарного применения "Альбен С" в отсутствие лицензии на осуществление фармацевтической деятельности», – сообщило ведомство.

Для устранения нарушений Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура 20 ноября внесла индивидуальному предпринимателю представление. В отношении нарушителя возбудили административное дело. Материалы дела направлены в Арбитражный суд Амурской области для рассмотрения по существу.