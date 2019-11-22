В Благовещенске установлен режим повышенной готовности из-за непогоды

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22 ноября с 00:00 на территории Благовещенска установили режим повышенной готовности. Такие меры связаны с приближением непогоды. Затем с 25 ноября прогнозируется резкое похолодание.

По информации управления по делам ГО ЧС Благовещенска со ссылкой на Амурский гидрометцентр, 22 ноября днем местами по северным районам области ожидается сильный снег. Местами – усиление юго-восточного ветра в порывах до 15 метров в секунду. На дорогах региона и Благовещенска сохранится снежный накат.

«Режим повышенной готовности введен 22 ноября с 00:00. Отменяться не будет, поскольку есть неблагоприятный прогноз и на выходные дни, до 25 ноября. 23 и 24 ноября в Благовещенске ожидается снегопад с повышением температуры до 0 градусов. А с 25 ноября прогнозируется резкое похолодания. Предупреждены все службы, ресурсоснабжающие организации, управляющие, обслуживающие компании, полиция. Они находятся в готовности к принятию мер по предотвращению аварийных ситуаций и оперативному реагированию на ситуации», – сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в пресс-службе городской администрации.

Управление по делам ГО ЧС города напоминает, что в такие периоды растет количество аварий на объектах жизнеобеспечения населения, возможны обрывы линий электропередачи, аварии на коммунальных и энергетических сетях, срывы рекламных щитов.

Необходимо: исключить парковку транспортных средств возле зданий, строений, насаждений; особое внимание уделить детям; руководителям предприятий, использующих в работе подъемно-транспортное оборудование, обеспечить надежное его крепление.

Находясь на улице, следует избегать нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска. Водителей просят снизить скорость и быть особо внимательными.

При возникновении несчастных случаев необходимо обращаться в единую службу спасения по телефону 112. Старший оперативный дежурный ЕДДС управления по делам ГО ЧС Благовещенска: 202-112.