Гороскоп 22 ноября: Рыбы будут организаторами, а Скорпионы не смогут сосредоточиться

Восход Солнца: 07:53

Заход Солнца: 16:37

Солнце в Скорпионе.

Овен. Этот день принесет много тревог и волнений. Звезды предостерегают от агрессивности и самодовольства по отношению к близким людям. Ваши отношения могут зайти в тупик. Надежды скорее всего не сбудутся. Если Вы будете придавать этому много значения, то рискуете впасть в депрессию. Вечером вероятны осложнения со здоровьем.

Телец. Противоречивый день. Первая половина дня отмечена ухудшением самочувствия, необоснованной нервозностью. Постарайтесь воздержаться от резких поступков, решений и выводов. Сегодня самый подходящий день для того, чтобы отправиться с детьми на прогулку, которой Вы останетесь довольны. Во второй половине дня многие Тельцы будут способны заглянуть в будущее, понять душу спутника жизни и материализовать свои творческие порывы.

Близнецы. Сатанинский день. Многие из Близнецов почувствуют неуравновешенность, противоречивые чувства. Не стоит поддаваться самообману и иллюзиям. Жизнь готовит Вам испытания на твердость. Возникнут неожиданные препятствия в работе. Чтобы с честью выйти из создавшегося положения, Вам придется сконцентрировать и направить все силы на благоприятный исход. Во второй половине дня рекомендуется уединение.

Рак. День несет двойственную характеристику, поэтому следует спланировать его заранее. Исключите всякую агрессию. Нельзя переставлять мебель, рвать цветы, рубить деревья. Пусть в вашей душе будет мир и равновесие. Проведите день в кругу семьи или с близкими друзьями и родственниками. Обратите внимание на здоровье. Не увлекайтесь спиртными напитками.

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Лев. Этот день готовит Вам новые выгодные деловые предложения. Хорошенько их обдумайте и постарайтесь принять верное решение. Партнерские отношения будут сегодня весьма и весьма плодотворными. Однако окончательный результат дел будет зависеть от вашего настроения и увлечения общим делом.

Дева. Критический день. Вероятно, мужчины-Девы получат заманчивое предложение, однако выгода окажется иллюзорной. Вероятно ухудшение семейных отношений. Будьте внимательны к своим любимым. Женщины-Девы смогут победить в себе страх и сомнение, однако не следует идти к цели окольными тропами. Больше решительности!

Весы. День связан с ослаблением ауры и жизненных сил. Вероятность забывчивости и невнимательности, что может привести к неприятностям. Могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Рекомендуется обратиться к опытному специалисту. Не затягивайте с лечением, болезни сами собой не проходят. Их последствия могут быть самыми непредсказуемыми.

Скорпион. В этот день не рекомендуется браться за дела, о которых Вы имеете не совсем ясное представление. Не забывайте, что любой отказ в последнюю минуту от взятых обязательств повредит вашей репутации. Не назначайте никаких деловых встреч, так как по принципиальным вопросам будет чрезвычайно трудно прийти к общему мнению с партнерами. Будет сложно сконцентрировать внимание, сосредоточиться. Отложите деловые встречи до завтра.

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Стрелец. Напряженный день. Вероятные конфликты или недоразумения отнимут значительную часть времени и сил, однако ситуация сложится в вашу пользу. Возможно, Вам придется заняться незапланированными делами. Не исключены резкие смены настроения, раздражительность. Постарайтесь уходить от конфликтов, переключаясь на другие дела.

Козерог. Сегодня во всех начинаниях лучше придерживайтесь золотой середины – любая крайность будет иметь негативные последствия. Вероятно ухудшение самочувствия: вспыльчивость, беспричинная тоска. День неблагоприятен для лечения. Лекарства, принятые в полнолуние, действуют сильнее и сильнее проявляют побочные эффекты.

Водолей. Крайне неблагоприятный день. По возможности откажитесь от новых знакомств, не проявляйте активности в коммерческих делах, сократите общение с окружающими людьми. Возможны происки недругов, ложные советы или провокация недоброжелателей.

Рыбы. Этот день обещает быть для Вас удачным и ознаменует возрастание вашего творческого потенциала. Кроме того, Вам предстоит проявить все свои организаторские способности. Придется приспосабливаться к обстоятельствам, проявлять терпимость и творческий подход к делу.

Астролог: Вальдемар Небоходцев