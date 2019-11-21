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21 ноября 2019, 22:43 1

В микрорайоне Европейский возникла проблема с отоплением

В микрорайоне Европейский возникла проблема с отоплением
Фото: pixabay.com

Вечером 21 ноября в редакцию ИА «Амур.инфо» поступила жалоба: люди сообщили о проблемах с отоплением в домах микрорайона Европейский. Как пояснили агентству в пресс-службе администрации Благовещенского района, произошла авария на тепловых сетях.

На месте порыва городских теплосетей, идущих от улицы Воронкова к микрорайону Европейский, работает техника и 7 специалистов – вырезают часть поврежденной трубы с последующей заменой. Специалисты управляющей компании проверяют ситуацию на местах. Температура в квартирах снижена, но находится в допустимых пределах. В случае ухудшения обстановки готов транспорт для эвакуации жителей в гостиницу «Маяк», где зарезервировано 10 двухместных номеров.

Аварийная бригада МУП «Жилкомэнерго» также находится в режиме повышенной готовности и при необходимости, связанной с остыванием воды до критических температур, начнет помпами и вакуумной машиной откачку воды из системы теплоснабжения.

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#ЖКХ #происшествия

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Комментарии
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  • тт

    тт
    1 час назад

    К зиме готовы на 100%, мда.

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