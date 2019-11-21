В микрорайоне Европейский возникла проблема с отоплением

Вечером 21 ноября в редакцию ИА «Амур.инфо» поступила жалоба: люди сообщили о проблемах с отоплением в домах микрорайона Европейский. Как пояснили агентству в пресс-службе администрации Благовещенского района, произошла авария на тепловых сетях.

На месте порыва городских теплосетей, идущих от улицы Воронкова к микрорайону Европейский, работает техника и 7 специалистов – вырезают часть поврежденной трубы с последующей заменой. Специалисты управляющей компании проверяют ситуацию на местах. Температура в квартирах снижена, но находится в допустимых пределах. В случае ухудшения обстановки готов транспорт для эвакуации жителей в гостиницу «Маяк», где зарезервировано 10 двухместных номеров.

Аварийная бригада МУП «Жилкомэнерго» также находится в режиме повышенной готовности и при необходимости, связанной с остыванием воды до критических температур, начнет помпами и вакуумной машиной откачку воды из системы теплоснабжения.