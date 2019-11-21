Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей

«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию», – написал в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Он также добавил, что будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для медицинского освидетельствования, «в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».

По информации РИА Новости, президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки. «Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то», – сказал он.

И добавил: «Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств – это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы», – подчеркнул глава государства.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Благовещенске возникли очереди при прохождении медкомиссии «на права», поскольку с 22 ноября должны были ужесточить правила проведения обязательного медосвидетельствования водителей. При этом медицинские справки должны были существенно подорожать.

На брифинге, который прошел в областном центре 21 ноября, главный психиатр-нарколог Амурской области Лидия Рыбальченко сообщала, что обязательная проверка водителей на алкоголизм в Приамурье будет стоить 4 200 рублей.