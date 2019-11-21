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21ноября
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сегодня, 20:44 8

Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей

Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей
Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова приняла решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, который должен был заработать 22 ноября. Об этом сообщает ТАСС. Очень резко о нововведении высказался Владимир Путин.

«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию», – написал в своем Telegram-канале замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Он также добавил, что будет проведен дополнительный анализ методов, используемых для медицинского освидетельствования, «в целях обеспечения их эффективности при адекватном ценообразовании в регионах».

По информации РИА Новости, президент России Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра для водителей, который мог бы привести к росту цен на справки. «Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то», – сказал он.

И добавил: «Ясно, что нужно проводить дополнительные обследования, связанные, к сожалению, и с употреблением наркотических средств – это понятно, это безопасность миллионов людей на дорогах. Ну так надо вводить это как-то с умом, поэтапно хотя бы», – подчеркнул глава государства.

Ранее Амур.инфо сообщало, что в Благовещенске возникли очереди при прохождении медкомиссии «на права», поскольку с 22 ноября должны были ужесточить правила проведения обязательного медосвидетельствования водителей. При этом медицинские справки должны были существенно подорожать.

На брифинге, который прошел в областном центре 21 ноября, главный психиатр-нарколог Амурской области Лидия Рыбальченко сообщала, что обязательная проверка водителей на алкоголизм в Приамурье будет стоить 4 200 рублей.

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#закон #здоровье #транспорт

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Обязательная проверка водителей на алкоголизм в Приамурье будет стоить 4 200 рублей
Комментарии
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  • Правдолюбка я

    Правдолюбка я
    1 час назад

    Ну все не буду пока покупать такой аппарат. А вообще издеваются над народом конечно, у меня на работе два человека отпрашивались сегодня что бы пройти мед комиссию

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Это говорит о том, что люди принимающие подобные законы, крайне сильно далеки от реальности.

  • tankist btb

    tankist btb
    55 минут назад

    Рано радуетесь.еще не то придумают. введут врачей 15 пройти и будет "СЧАСТЬЕ"

  • Всем Добра

    Всем Добра
    38 минут назад

    Игра в "плохой-хороший полицейский"

  • 55

    55
    23 минуты назад

    Сомневаюсь, что эта приостановке в пользу людей сделана. Как бы этот минздрав дополнительные анализы в свой приказ не включил, типа на СПИД, венерические заболевания и т.д.

  • домовенок

    домовенок
    9 минут назад

    В одной из областей России умер пенсионер в очереди за этими справками....

  • Нур

    Нур
    6 минут назад

    домовенок

    В одной из областей России умер пенсионер в очереди за этими справками....



    https://ria.ru/20191121/1561415518.html

    МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Казани 73-летний мужчина умер в наркологическом диспансере, где стоял в очереди за справкой для водительских прав, сообщил местный портал Kazanfirst.

    О случившемся написали очевидцы в социальных сетях, позже источник в оперативных органах заявил изданию, что смерть пенсионера не носит криминальный ил

  • karlik nos

    karlik nos
    24 секунды назад

    Это противоречит тому что мы имеем... Фуфло проще говоря

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