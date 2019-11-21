Кванторианцы из Свободного готовятся переехать в новое здание

«Кванториум» в Свободном будет находиться на территории Детской железной дороги. Здесь для технопарка специально выделили здание бывшего детского сада.

Сейчас рабочие полностью переделывают помещения. Вместо небольших кабинетов в двухэтажном здании появились просторные залы для занятий. Строители демонтировали старые полы и делают новое напольное покрытие и выравнивают стены. В будущем «Кванториуме» сделают современный ремонт и оборудуют его по последнему слову техники.

Технопарк в Свободном займёт площадь в 400 квадратных метров. Он сможет принять более 300 школьников. Остальные помещения на площади 500 квадратных метров отдадут для занятий ребят, обучающихся на Детской железной дороге. На ремонт помещений для «Кванториума» в Свободном около 30 миллионов рублей выделила компания РЖД. Пока кванторианцы занимаются в городских школах, но уже в декабре технопарк для них откроется в новом здании.

Направления железнодорожных «Кванториумов» отличаются от стандартных технопарков. Основная особенность железнодорожных «Кванториумов» — объединение квантумов в несколько кластеров: VR+промдизайн, Гео+промдизайн, авто+энерджи+хай-тек. Образовательные программы разработаны с учётом наиболее перспективных технологий и рассчитаны на опережение инфраструктуры и сети.

С 2018 года на базе детских железных дорог школьники в возрасте от 11 до 17 лет проходят обучение по нескольким актуальным направлениям (квантумам): промышленный дизайн, высокие и информационные технологии, дополненная и виртуальная реальность.

Детская железная дорога в Свободном открыта 4 августа 1940 года. Её длина 10,5 километра. Это самая длинная детская железная дорога в России. Вагонный парк: 6 пассажирских вагонов, 1 крытый, 2 грузовых. На базе детской железной дороги в Свободном «Кванториум» откроется впервые.

«Кванториум» открылся в столице Приамурья в прошлом году. В этом в области появился мобильный «Кванториум», который охватил около тысячи сельских школьников. Губернатор Приамурья отмечает, что в области уделяется большое внимание дополнительному образованию школьников. Пример тому создание в области «Кванториумов». К 2022 году в Приамурье появятся пять передвижных технопарков, сообщает пресс-служба областного правительства.

Развивать образование в Приамурье удаётся благодаря социально-экономической политике, проводимой полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым по поручению Владимира Путина.