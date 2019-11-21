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сегодня, 19:31 0

В Благовещенске установят режим повышенной готовности из-за приближения непогоды

В Благовещенске установят режим повышенной готовности из-за приближения непогоды
Фото: Амур.инфо

22 ноября с 00:00 на территории Благовещенска будет установлен режим повышенной готовности. Такие меры связаны с приближением непогоды.

По информации управления по делам ГО ЧС Благовещенска со ссылкой на Амурский гидрометцентр, 22 ноября днем местами по северным районам Амурской области ожидается сильный снег, местами по области – усиление юго-восточного ветра в порывах до 15 метров в секунду. На дорогах региона и Благовещенска сохранится снежный накат.

Управление по делам ГО ЧС города напоминает, что в такие периоды растет количество аварий на объектах жизнеобеспечения населения, возможны обрывы линий электропередачи, аварии на коммунальных и энергетических сетях, срывы рекламных щитов.

Необходимо: исключить паркование транспортных средств возле зданий, строений, насаждений; особое внимание уделить детям; руководителям предприятий, использующих в работе подъемно-транспортное оборудование – обеспечить надежное его крепление.

Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередачи, деревьями, щитами рекламы и витринами, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Водителей просят снизить скорость и быть особо внимательными.

При возникновении несчастных случаев необходимо обращаться в единую службу спасения по телефону 112. Старший оперативный дежурный ЕДДС управления по делам ГО ЧС Благовещенска: 202-112.

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#погода

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