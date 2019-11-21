Чемпионы из Амурской области получили денежные премии

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Ушуист Денис Загибалов и самбист Самвел Казарян из Амурской области получили единовременную выплату, в соответствии с постановлением правительства региона. Оба спортсмена отличились на крупных соревнованиях международного уровня.

Так, Денис Загибалов в июне стал чемпионом мира по кунг-фу на соревнованиях, прошедших в Китае. Однако это не единственная весомая победа ушуиста в 2019 году. В марте он завоевал две бронзовых медали на чемпионате России по ушу-таолу, а в апреле – серебро по кунг-фу. Еще две награды, серебряную и бронзовую, спортсмен получил в мае на чемпионате Европы.

Самвел Казарян вознаграждение получил за победу на Кубке Европы по самбо, который прошел в Чехии в сентябре. Кроме того, в 2019 году самбист стал первым на всероссийских соревнованиях среди спортсменов до 23 лет, третьим – на чемпионате России. Взял золото на международном турнире памяти Юрия Потапова, серебро на международных соревнованиях в Кстово. А недавно самбисту присвоили звание Мастера спорта России международного класса.

Как сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области, помимо самих спортсменов, премии получили и тренеры единоборцев – Наталья Шедько и Дмитрий Богодист. Последнему также вручили благодарность от министерства спорта РФ за существенный вклад в развитие отрасли физической культуры и спорта.

Награждение спортсменов и их наставников прошло в неофициальной обстановке – за чашкой чая в кабинете министра спорта Амурской области. Дмитрий Кутека поздравил атлетов и тренеров с успехами и расспросил о дальнейших намерениях и планах.