На ночь в Благовещенске закроют для проезда часть улицы Амурской

Фото: Амур.инфо

В период с 21 ноября 23:00 по 22 ноября 06:00 в Благовещенске будет ограничено движение транспорта по улице Амурской в районе пересечения с Богдана Хмельницкого. Предполагается полное перекрытие проезжей части дороги.

Данная мера связана с проведением мероприятий по прокладке кабельной линии. Администрация Благовещенска просит водителей быть внимательными, по возможности выбирать альтернативные маршруты для движения, сообщает пресс-служба мэрии.

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#транспорт

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Александр Авдеев