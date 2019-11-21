Депутаты Белогорска поддержали администрацию города с законодательной инициативой по социальному сиротству

В Белогорске на заседании городского совета народных депутатов обсудили вопрос о подготовке законодательной инициативы по социальному сиротству. Власти города предлагают внести изменения в действующее законодательство с целью установления ответственности для родителей, лишенных родительских прав.

Ранее проблему социального сиротства обсудили на административном совете при главе Белогорска. Станислав Мелюков предложил вынести вопрос социального сиротства на заседание горсовета и отправить инициативу об ужесточении родительской ответственности в отношении несовершеннолетних детей во все городские советы региона и законодательное собрание Амурской области.

«На учете в органе опеки и попечительства состоят 278 детей, воспитывающихся в замещающих семьях. Из этих детей 90 % – это социальные сироты, – рассказала заместитель главы по социальной политике Галина Бурмистрова. – Часть детей находятся в центре “Радуга” и часть детей в центре реабилитации на 6 километре, где они проживают либо до совершеннолетия, либо до оформления в другие сиротские организации. По состоянию на 1 ноября количество детей, находящихся на учете в органах системы профилактики города, составляет 192 ребенка, они воспитываются в 87 семьях, из которых 31 семья многодетная».

За 10 месяцев 2019 года родительских прав в Белогорске лишили 39 семей. Из них 26 родителей страдают хроническим алкоголизмом, 6 человек освободились из мест лишения свободы и пока не устроились в жизни, 3 человека ограничены в родительских правах в связи с психическим заболеванием, 4 человека лишены родительских прав при непосредственном содействии родственников.

«Даже при изъятии ребенка из семьи, лишении родительских прав у родителей есть возможность восстановиться в родительских правах, – добавила Галина Бурмистрова. – Однако родители воспринимают свое новое положение как “начало новой жизни”. Восстановились в родительских правах за пять лет только 3 родителя в отношении 2 детей. Лишенные родительских прав осознают так называемую выгоду своего положения. Они знают, что их дети одеты, накормлены, их лечат, учат, организовывают им отдых, досуг, далее они будут учиться бесплатно и после 18 лет государство обязано дать им квартиру. При этом, сами родители лишь выплачивают «копеечные» алименты в связи с тем, что работают неофициально или от обязанности выплачивать алименты на содержание ребенка они уклоняются всеми возможными способами. Действующее законодательство ограничено в мерах наказания таких горе-родителей. Поэтому назрела необходимость в разработке и принятии правовых норм, предусматривающих более действенное и строгое наказание родителей, уклоняющихся от обязанности по содержанию своих детей».

На комиссии по социальным вопросам и защите прав человека этот вопрос был заслушан, и комиссия пришла к выводу, что законодательную инициативу по вопросу внесения изменений в действующее законодательство, с целью установления ответственности над родителями лишенных родительских прав, необходимо принять к сведению. Правовому управлению необходимо изучить подобные практики и подготовить документы для последующего обращения в законодательное собрание Амурской области, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.