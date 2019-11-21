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В соцсетях сообщили о нефтяном фонтане в амурской Архаре (видео)

В соцсетях сообщили о нефтяном фонтане в амурской Архаре (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях 21 ноября появилась информация о происшествии в поселке Архара Архаринского района Амурской области. Как следует из сведений инстаграм-паблика kriminal.blg, в населенном пункте забил нефтяной фонтан.

«В Архаре появился стихийный термальный источник! Все кто хотел посетить аквапарк этим летом, но не успел – вам в Архаринский район!» – написал паблик, уточнив, что опубликованное им видео получено от подписчиков.

В ролике мужчина рассказывает о том, что забил фонтан нефти, случился прорыв (звук из видео убран из-за присутствия ненормативной лексики).

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что информации об этом происшествии не поступало.

По сведениям источника агентства, видео может быть снято не в Амурской области.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

Просмотров всего: 479

#происшествия

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Комментарии
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  • dalvostoc

    dalvostoc
    42 минуты назад

    Яракта это отчётливо слышно в начале ролика. Иркутская область. Фейкньюз.

  • Александр Авдеев

    Александр Авдеев
    2 минуты назад

    И где тут "фейкньюз"? Ни слова неправды не написано.

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