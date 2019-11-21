В соцсетях сообщили о нефтяном фонтане в амурской Архаре (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях 21 ноября появилась информация о происшествии в поселке Архара Архаринского района Амурской области. Как следует из сведений инстаграм-паблика kriminal.blg, в населенном пункте забил нефтяной фонтан.

«В Архаре появился стихийный термальный источник! Все кто хотел посетить аквапарк этим летом, но не успел – вам в Архаринский район!» – написал паблик, уточнив, что опубликованное им видео получено от подписчиков.

В ролике мужчина рассказывает о том, что забил фонтан нефти, случился прорыв (звук из видео убран из-за присутствия ненормативной лексики).

В пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что информации об этом происшествии не поступало.

По сведениям источника агентства, видео может быть снято не в Амурской области.

Видео: instagram.com/kriminal.blg