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21ноября
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сегодня, 18:05 2

В АКС объяснили причину отсутствия воды в Благовещенске

В АКС объяснили причину отсутствия воды в Благовещенске

Главный технолог АО «Амурские коммунальные системы» Галина Курочка объяснила, почему значительная часть Благовещенска больше суток оставалась без воды. В программе «Простые вопросы» она рассказала, что причиной этого послужили два природных явления, которые произошли в одно время.

«У нас совпало два природных явления. Первое, идет шуга – это сгустки льда в толще воды. И второе, у нас прошел провал по уровню воды в Амуре. В реке стоит специальная нулевая отметка, от нее всегда отсчитываются уровни воды. Нормальная работа водозабора в зимний период обеспечивается при отметке 2,58. Так вот у нас произошло то, что за ночь вода в Амуре упала на 1 метр 8 сантиметров».

В результате шуга забила сетку оголовка (техническое сооружение, размером 15 м на 6 м – Прим. ред.), и произошел затор – вода перестала поступать из реки на водозабор. По словам Галины Николаевны, в течение последних трех лет это явление на Амуре не происходило, но раньше в той или иной мере случалось.

Решением проблемы может быть достройка водозабора «Северный», чтобы город отказался от Амурского и полностью перешел на Северный. «В 2013 году город даже начинал это строительство. Но в связи с отсутствием финансирования работы были прекращены. Вопрос этот поднимается. Просто на достройку Северного водозабора нужно 2 миллиарда рублей. Понятно, что у города таких денег нет, нам нужно вступать в какую-то федеральную программу, но таких программ пока не наблюдается», – пояснила главный технолог АКС.

Чем функционирование Северного водозабора принципиально отличается от Амурского, можно ли как-то модернизировать Амурский водозабор и насколько чистая вода бежит из кранов благовещенцев, об этом вы узнаете, посмотрев видео.

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#ЖКХ #Простые вопросы

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Комментарии
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  • Petta

    Petta
    19 минут назад

    А в тарифах это не заложено? По моему, в тарифах всё, модернизация, замена, з/плата, премии, отдых 4 раза в год, ну и 50% в Москву

  • Жужжа

    Жужжа
    52 секунды назад

    В Москву "уходит" 100%. Возвращается в качестве з/платы, налогов, затрат на канцтовары - 8%.

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