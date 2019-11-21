В АКС объяснили причину отсутствия воды в Благовещенске

«У нас совпало два природных явления. Первое, идет шуга – это сгустки льда в толще воды. И второе, у нас прошел провал по уровню воды в Амуре. В реке стоит специальная нулевая отметка, от нее всегда отсчитываются уровни воды. Нормальная работа водозабора в зимний период обеспечивается при отметке 2,58. Так вот у нас произошло то, что за ночь вода в Амуре упала на 1 метр 8 сантиметров».

В результате шуга забила сетку оголовка (техническое сооружение, размером 15 м на 6 м – Прим. ред.), и произошел затор – вода перестала поступать из реки на водозабор. По словам Галины Николаевны, в течение последних трех лет это явление на Амуре не происходило, но раньше в той или иной мере случалось.

Решением проблемы может быть достройка водозабора «Северный», чтобы город отказался от Амурского и полностью перешел на Северный. «В 2013 году город даже начинал это строительство. Но в связи с отсутствием финансирования работы были прекращены. Вопрос этот поднимается. Просто на достройку Северного водозабора нужно 2 миллиарда рублей. Понятно, что у города таких денег нет, нам нужно вступать в какую-то федеральную программу, но таких программ пока не наблюдается», – пояснила главный технолог АКС.

Чем функционирование Северного водозабора принципиально отличается от Амурского, можно ли как-то модернизировать Амурский водозабор и насколько чистая вода бежит из кранов благовещенцев, об этом вы узнаете, посмотрев видео.