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21ноября
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Обязательная проверка водителей на алкоголизм в Приамурье будет стоить 4 200 рублей

Обязательная проверка водителей на алкоголизм в Приамурье будет стоить 4 200 рублей
Фото: amur.info

Главный психиатр-нарколог Амурской области Лидия Рыбальченко объяснила суть нововведений, которые с 22 ноября текущего года коснутся всех автомобилистов. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в России станет обязательным обследование водителей на злоупотребление алкоголем и употребление наркотиков.

Для всех, кто собирается водить авто, это значит, что им придется платить больше при прохождении медицинской комиссии. Вместе с тем это означает, что российские дороги должны стать более безопасными – на них не попадут люди, склонные к алкоголизму и наркомании.

С 22 ноября 2019 года вступает в силу приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации № 731н «О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств, утвержденный приказом Министерства здравоохранения РФ № 344 от 15.06.2015».

«Нововведение – усиление профилактической направленности в части выявления лиц, злоупотребляющих алкоголем. У всех на слуху определение белка CDT-трансферрина – это белок, образующийся при длительном злоупотреблении алкоголем», – говорит Лидия Борисовна. Говоря доступным языком, это значит, что повышенный процент белка в сыворотке крови указывает на то, что человек не просто выпил накануне, а на то, что он систематически употребляет алкоголь.

Показатель не должен превышать 1,2 % – иначе заветное водительское удостоверение кандидат не получит. Исследование проводится с помощью аппарата, поэтому человеческий фактор исключен, следовательно, субъективной оценки данного исследования нет.

Что же происходит, если исследование выявило, скажем, 1,3 %? Здесь есть несколько вариантов: первый – забрать результат анализа и забыть о получении «прав». Второй – обратиться за помощью к специалисту наркологического диспансера. Врач поможет решить проблему и справиться с зависимостью.

При этом не стоит опасаться, что это может повлечь репутационные потери пациента. Без информированного согласия его не смогут поставить на учет в наркодиспансере. «Мы собираем объективные данные, проводим полный объем обследования и выносим вердикт в части наркологической патологии – действительно ли человек склонен к злоупотреблению и у него есть наличие зависимости, или у него имеются заболевания, которые могут дать изменения процента содержания», – объясняет Лидия Борисовна.

Что до факторов, которые могут повлиять на результат исследования, то здесь, действительно, есть такая возможность – некоторые лекарства способны проявить себя при анализе на CDT. «Если человек принимает психоактивные вещества, то их наличие в организме обнаружится хроматографом», – подтверждает главврач. Поэтому нужно, во-первых, внимательно читать описание препарата, назначенного врачом, а во-вторых, перед сдачей анализа подробно ответить на вопросы специалиста о том, какие лекарственные средства принимаются по назначению врача.

Раньше обследование на CDT-трансферрин проходили только те, кто вызывал подозрение специалистов – например, если человека задерживали за рулем в состоянии опьянения, или люди, желающие сняться с учета в наркодиспансере по ремиссии. С 22 ноября исследование должны проходить все те, кто хочет получить водительское удостоверение. Только так можно выявить лиц, склонных к злоупотреблению спиртным, и не пустить их на дороги.

Да, придется потратиться – исследование не бесплатное, как и все медицинские осмотры в России. «Бесплатно мы проводим обследования только несовершеннолетним в возрасте до 18 лет и гражданам, которых направил военкомат. Исследование не входит в систему ОМС, в территориальную программу, поэтому сказать, что у меня есть полис, я не должен платить, нельзя. Данный вид медицинского осмотра проводится за счет граждан», – подчеркивает Лидия Рыбальченко.

Стоимость исследования составит 4 200 рублей. «Это сумма за весь наркологический медицинский осмотр – CDT и химия. Водительское удостоверение человек получает на 10 лет. Разделим 4 200 рублей на 10 лет, получается 420 рублей в год. Говорить о том, что человек понес очень большие затраты в связи с получением прав, наверное, не очень корректно. Ведь справку получают не каждый год, а раз в 10 лет», – говорит главный врач областного наркодиспансера.

Проведение анализа займет от трех до пяти дней, для районов Амурской области – до 10 дней. «Аппарат всего один на всю область, и его нельзя заставить работать быстрее. Одновременно он сможет обработать 38 проб», – сообщает Лидия Рыбальченко. В день в среднем в наркодиспансер в Благовещенске обращаются около 100 человек, если считать с районами, то около 200. При этом в среду, 20 ноября, в наркодиспансер обратились 260 посетителей. Это связывают с тем, что люди, узнав о введении платного анализа, поспешили пройти комиссию.

Аппарат, на котором проводится исследование на CDT, в Амурской области всего один, его приобрели около года назад. Раньше его запускали только раз в неделю – не было потребности запускать несколько раз в сутки. Теперь рабочий день у лаборантов, скорее всего, увеличится. «Сможем принять всех, кто придет», – обещает Лидия Борисовна.

Для того чтобы распределить нагрузку, которая с 22 ноября ждет аппарат и лаборантов, областной наркологический диспансер подготовил документы на приобретение второго аппарата. По предварительным данным, он будет стоить 8 миллионов рублей. Его приобретут через госзакупки на собственные средства диспансера – на бюджете области или города это не отразится. «Для нас это дорого, но аппарат нужно закупать, чтобы не было очередей. Расходные материалы тоже очень дорогие. Эта нагрузка ложится и на учреждение, и на граждан, которые будут проходить медицинский осмотр», – констатирует главный врач.

Анализ на CDT-трансферрин – это еще не все новости для автомобилистов. Их ждет еще одно тестирование: на содержание наркотических веществ в организме. Минздрав конкретизировал их виды, расширив перечень веществ до 10. Таким образом, специалист, проводящий исследование, обязан удостовериться в том, что у кандидата в водители нет следов наркотиков. Если все благополучно, то человеку дается доступ к получению водительского удостоверения.

Несмотря на дополнительную нагрузку и расходы, специалисты областного наркодиспансера уверены: такие меры крайне необходимы для обеспечения наибольшей безопасности на российских дорогах, поскольку создадут эффективный барьер пьянству за рулем. «Это нововведение призвано в первую очередь способствовать выявлению лиц, страдающих алкоголизмом и наркоманией, и недопущению их к управлению транспортным средством. Это одна из мощных профилактических мер смертности и инвалидизации от ДТП», – подытожила главный психиатр-нарколог Амурской области Лидия Рыбальченко.

Усиление контроля допуска по медицинским показаниям к получению водительских прав – это общемировой тренд.

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#закон #здоровье #транспорт

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Комментарии
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  • Агамемнон

    Агамемнон
    1 час назад

    Невыдача водительского удостоверения и недопущение злоупотребляющих к управлению - это разные вещи. Уравнивать их могут только недалекие люди. Жаль, что благими пожеланиями прикрывают получение дополнительных доходов бизнесменами от медицины.

  • Читатель новостей

    Читатель новостей
    1 час назад

    Срок действия справки два года? Про какие 10лет тут написано???

  • starco

    starco
    1 час назад

    Читатель новостейСрок действия справки два года? Про какие 10лет тут написано???


    Год справка действительна, так-то. И уже давно.

  • Пальмочка

    Пальмочка
    1 час назад

    Один аппарат на область? А если он сломается? Это ведь техника, она в любой момент может выйти из строя. Тем более, я так понимаю, сейчас количество анализов возрастет. А учитывая, как у нас все не быстро делается, то есть риск, что ряд людей в будущем не смогут получить справку, со всеми вытекающим последствиями. Учитывая те деньги, которые будут платиться, наверное, надо думать о приобретении второго аппарата, причем сейчас, а не когда "заработают" на этих анализах.

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Это просто феерический бред.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Ждём, когда обяжут всех , даже у кого права есть- сдать этот «необходимый» тест в обязательномпорядке!

  • Ветерок100

    Ветерок100
    1 час назад

    очередное изымание денег у населения

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    starco


    Год справка действительна, так-то. И уже давно.




    И как часто ее приходится предъявлять? Я так и не знаю где она у меня. ВУ поменял и все.

  • grod

    grod
    58 минут назад

    идиотизм....мало того что тест бесполезный так ещё и аппарат один....ни дерьма ни ложки

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    45 минут назад

    Так то и 1000 руб в год не дорого...

  • Ditrih

    Ditrih
    44 минуты назад

    Методички, сколько нужно не бухать, чтобы "пройти" в сети уже появились?

    Препараты, уменьшающие (маскирующие) CDT подорожали (очевидную глупость сморозил, но вдруг такие есть)?

  • Мудрый28

    Мудрый28
    42 минуты назад

    Ну блин ты посмотри какой умный главный врач. Водительское удостоверение человек получает на 10 лет. Разделим 4 200 рублей на 10 лет, получается 420 рублей в год.

    Давайте я в течении 10 лет буду выплачивать эту сумму по 420р в год

    Прохождение этого теста обязаловка и по сути монополия.. Что скажет УФАС по поводу тарифов?

  • СлоноКот

    СлоноКот
    34 минуты назад

    Мне больше нравилось 750 на 10 делить так то...

  • alex 3

    alex 3
    20 минут назад

    Аппарат оченьдорогой, расходные материалы оченьдорогие, что наводит на мысль, что кто-то открыл «свечной заводик» и готовится рубить бабки.

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    52 секунды назад

    раньше цыгане , мытари и попы в карманах шарили , теперь врачи с ними за одно .

    Гадость какая .

    С какого ........... она рассуждает что мне дорого , а что нет . (((

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