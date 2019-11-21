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21ноября
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Муж Ксении Бородиной оказался в больнице из-за дочери

Муж Ксении Бородиной оказался в больнице из-за дочери
Фото: instagram.com/zimamoscow/?utm_source=ig_embed

Супруг Ксении Бородиной Курбан Омаров попал в больницу. Он получил травму, когда смотрел с Теоной мультфильмы. Во время просмотра малышка случайно ударила отца пультом по лицу.

Удар был большой силы, что Курбану потребовалась медицинская помощь. Теперь его лицо скрывает повязка. О случившемся бизнесмен рассказал у себя в Инстаграме.

«Кто-то пьянствует, кто-то бегает по городу от ОМОНа, а я уже слишком стар. Сидел и смотрел мультики, но все равно пострадал», – подписал фото из больницы Омаров. И хоть на лице теперь боевой раскрас, мужчина старается сохранять чувство юмора.

Травма глаза и носа не сильно расстроила Курбана. Поклонники пожелали ему скорейшего выздоровления и удивляются, как маленькая девочка могла нанести удар такой силы. Однако многие молодые родители в комментариях написали, что на самом деле у маленьких детей часто оказывается много сил, чтобы случайно в игре немного покалечить маму или папу, сообщает «Экспресс-газета».

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#дети #шоу-бизнес

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