Жители Чигирей с трудом терпят регулярные отключения электричества

Жители села Чигири Благовещенского района устали от постоянных отключений электричества. Сообщения с просьбой помочь разобраться они присылают в редакцию Амур.инфо. Особенно много обращений поступает от жильцов многоквартирных домов на улице Красной. Строения в таких случаях должны переключать на вторые линии. Но есть трудности.

«С 19 ноября у нас вновь происходят отключения электроэнергии. С этой проблемой мы живем с самого начала лета. Вчера, 20 ноября, также были отключения, в связи с этим (перенапряжение при включении и выключении света) у нас сгорел насос на скважине, и весь район остался без воды со вчерашнего дня. В итоге никто ничего не может сделать, к застройщику не достучаться. При этом детский сад в нашем районе также не работает, и детей девать некуда. У многих еще очень маленькие дети. Должна же быть хоть какая-то запасная линия для всех этих отключений электроэнергии? Сколько мы будем страдать? Как быть нам, нашим детям, пожилым людям? Сначала на фоне этих отключений в квартирах горела бытовая техника. Теперь вот и скважина. Очень просим вас обратить внимание на наш район и хоть как-то решить эту проблему», – подобных сообщений от жителей этого района в дни отключений приходит немало.

В Амурских электрических сетях (филиал АО «ДРСК») объясняют – отключение электричества мера вынужденная. Село активно застраивается, потребителей становится гораздо больше, и отказать им в подключении к ЛЭП энергетики не имеют права. Но существующие сети не были рассчитаны на такое количество объектов. Поэтому в селе ведется строительство новых и реконструкция действующих энергообъектов.

«Село Чигири – объект плотной массовой застройки. В связи с этим к нам обращаются за подключением к электроснабжению и многоквартирных домов, и частных. За последние восемь лет в селе Чигири значительно вырос электросетевой комплекс. Для сравнения: в одном этом селе трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, как в Ромненском районе. Здесь не просто много заявок, но и строить приходится больше. Для ускорения процесса строительства мы перебросили дополнительные бригады, с других структурных подразделений и филиалов. Сейчас одновременно работают 9 бригад», – рассказывает директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Евгений Семенюк.

Работы по реконструкции ВЛ 10 кВ практически завершены, но из-за строительства дороги на улице Василенко потребовался перенос линии электропередачи за пределы дороги. Дорога запроектирована в районе ЛЭП, поэтому начались работы по переносу. Из-за этого отключения потребителей продолжаются. При этом в компании уверяют, что стараются минимизировать время отключения электроэнергии потребителям.

И если жителей частных домов переключить на другие линии во время таких плановых отключений нельзя – это потребители так называемой третьей категории надежности, – то жители многоквартирных домов на улице Красной могли и не заметить неудобств с отключением света. Дело в том, что электроснабжение таких домов осуществляется по 2-й категории надежности – от трансформаторной подстанции 10/04 кВ № 664. Эта подстанция принадлежит небезызвестному ООО «Хуа-Син», который сейчас фигурирует в уголовном деле.

Для обеспечения второй категории надежности трансформаторная подстанция питается от двух независимых источников: по ВЛ 10 кВ от подстанции «Северная» и от подстанции «Чигири». Поэтому при отключении одной линии электропередачи для проведения реконструкции электроснабжение многоквартирных домов может осуществляться по второй линии.

Но сделать это невозможно, поскольку при обследовании энергетики выяснили, что кабельная вставка на трансформаторной подстанции имеет повреждение и поэтому не функционирует. Подобная проблема были и в микрорайоне Европейский, когда там проводились работы. Проводить ремонтные работы на частном оборудовании филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» не имеет права.

В адрес владельца оборудования было направлено письмо с требованием привести электрооборудование в надлежащее техническое состояние. Письма направили в прокуратуру Благовещенского района, в администрацию Чигиринского сельсовета и в дальневосточное управление Ростехнадзора по Амурской области, сообщают в пресс-службе компании. Но, судя по тому, что жители продолжают жаловаться, проблема так и не была решена.

Вопрос приходящей в негодность бытовой техники в компании комментируют так: повреждение электробытовых приборов возможно при аварийных отключениях электроэнергии, поскольку происходит значительное колебание напряжения в сети. При плановых отключениях таких перепадов не происходит. Говорят, что это работает по тому же принципу, что и включение или выключение света в комнате выключателем – от щелканья переключателем ничего не перегорает.

Жителей многоквартирных домов в Чигирях все эти доводы, пусть и обоснованные, мало утешают. Им предварительно пообещали, что застройщик купит новую насосную станцию, и управляйка ее установит. Все это время воды в кранах не будет.

«У меня маленький ребенок, у которого температура 39, а дома на данный момент три литра воды. И я думаю, куда ее потратить. Выйти я не могу, потому что у ребенка температура. Уже до слез это все. Люди устали и не знают, где искать помощи. Установят новую станцию, а свет выключат, и она снова замерзнет. И что делать?» – еле сдерживая слезы, рассказала одна из жительниц.

Благовещенский район среди муниципальных образований региона на протяжении многих лет идет в лидерах по числу желающих подключить свои объекты к электроснабжению. Более 10,5 % от всех договоров на технологическое присоединение в Амурской области приходится именно на село Чигири. В текущем году по Благовещенскому району подписано 920 договоров, из них по Чигирям – 356.

С начала года в этом селе построено более 6 километров новых линий электропередачи, установлено пять новых трансформаторных подстанций (13 % и 12 % соответственно от всех построенных энергообъектов в Амурской области для реализации договоров технологического присоединения), завершается реконструкция действующей линии электропередачи напряжением 10 кВ.

Работы на электрооборудовании под напряжением запрещены Правилами по охране труда.