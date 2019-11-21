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В Благовещенске легковушка вылетела на тротуар и протаранила ограждение (фото)

В Благовещенске легковушка вылетела на тротуар и протаранила ограждение (фото)

21 ноября в социальных сетях появились фотографии с места ДТП в Благовещенске. Оно произошло на перекрестке улиц Калинина и Зейской.

Повреждения получили легковушка Toyota и отечественный автомобиль. «Тойота», судя по снимкам, вылетела на тротуар и протаранила ограждение.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что 21 ноября в регионе не зарегистрировано ДТП, в которых бы пострадали люди.

В социальных сетях указывают, что виновником аварии на Калинина – Зейской стал отечественный автомобиль.

Фото: instagram.com/blag_dtp

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Долгий

    Долгий
    6 минут назад

    А почему дороги решили не чистить в этот раз?!

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