В Благовещенске легковушка вылетела на тротуар и протаранила ограждение (фото)

21 ноября в социальных сетях появились фотографии с места ДТП в Благовещенске. Оно произошло на перекрестке улиц Калинина и Зейской.

Повреждения получили легковушка Toyota и отечественный автомобиль. «Тойота», судя по снимкам, вылетела на тротуар и протаранила ограждение.

В управлении ГИБДД по Амурской области ИА «Амур.инфо» сообщили, что 21 ноября в регионе не зарегистрировано ДТП, в которых бы пострадали люди.

В социальных сетях указывают, что виновником аварии на Калинина – Зейской стал отечественный автомобиль.

Фото: instagram.com/blag_dtp