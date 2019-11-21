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Губернатор Якутии обязал школьников каждый день петь гимн России (видео)

Губернатор Якутии обязал школьников каждый день петь гимн России (видео)
Фото: скриншот видео otr-online.ru

В Якутии ученики образовательных учреждений будут ежедневно исполнять государственный гимн Российской Федерации. Указ об этом подписал глава республики Айсен Николаев 20 ноября. В тот же день документ вступил в силу. Он опубликован на официальном портале властей региона.

«Администрацию главы республики и правительство Якутии совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) (по согласованию) обеспечить введение в практику общеобразовательных организаций Якутии ежедневное исполнение государственного гимна Российской Федерации», – написано в документе.

Айсен Николаев поручил разработать и реализовать проект «Мы — будущее России!». Его целями в том числе является приобщение детей и молодежи к духовно-нравственным ценностям, национальным целям развития России, а также отечественной истории и культуре, пишут «Известия».

21 ноября Николаев сообщил на своей странице в Инстаграме, что сам спел гимн с учениками школы № 5 города Якутска: «Я пел гимн вместе с детьми, и это было очень волнительно». По его словам, чтобы молодежь оставалась жить и работать на Дальнем Востоке, в Якутии, надо, чтобы все дети были уверены, что их будущее — в России.

«Это возможно только в том случае, если каждый ребенок будет расти в среде, определяющей его гражданственность и бережное отношение к своей стране и малой родине», — заключил глава Республики Саха.

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#Дальний Восток #школа

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Комментарии
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  • Леди Бёрд

    Леди Бёрд
    1 час назад

    Ох, Айсен, Айсен... Прям Северная Корея какая-то...

  • dance

    dance
    1 час назад

    На якутском?

  • Рив Норин

    Рив Норин
    1 час назад

    А почему не Боже Царя храни?

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    ну а че, хохлы щеневмерлу по 10 раз в день спивают и ничего, хорошо живут, по-европЭйски

  • OT

    OT
    1 час назад

    Ну вот-же понимают-же, что воспитание основа государства, но проблема воспитания в идеологии. Гимн не идеология, а всего-лишь символ принадлежности к государству. Нет в этом ничего порально-нравственного. Идеология воспитывает для закладки морально-нравственных ценностей. А какая идеология? Ктулху? Правослвие? Коммунистическая? Всего только три и из них истина в той, где есть материалистический взгляд на вещи

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 час назад

    oenesterovну а че, хохлы щеневмерлу по 10 раз в день спивают и ничего, хорошо живут, по-европЭйски


    Так поют ведь не по принуждению. Вы очевидно насмотрелись государственных каналов. Бросайте это гиблое дело.

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Если сами учителя и директор с ними поют, то норм! Помню у нас учитель пения на каждом уроке требовал куплеты из гимна наизусть, с тех пор в памяти навечно.

  • ay

    ay
    25 минут назад

    alex 3

    Если сами учителя и директор с ними поют, то норм! Помню у нас учитель пения на каждом уроке требовал куплеты из гимна наизусть, с тех пор в памяти навечно.



    Не надо никакой обязаловки. Не армия чай. Это там подъём флага под гимн - это ещё куда ни шло. А в школе... вот в моём СССРе на тетрадках печатали "Гимн СССР" и "День Победы". И? Как это помогло СССРу? А если я НЕ хочу петь Величайший гимн Александрова с новыми словами угождавшего любой власти Михалкова-старшего? Да и флаг мне больше нравится красный - я под него рос, под него формировалось моё восприятие мира. А бело-сине-красный - ассоцируется с разрушением системы, страны, эпохой вседозволенности, неравенства и несправделивости.

  • В мире животных

    В мире животных
    14 минут назад

    Я когда утром какаю -пою гимн. Помогает.

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