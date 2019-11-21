Губернатор Якутии обязал школьников каждый день петь гимн России (видео)

«Администрацию главы республики и правительство Якутии совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Саха (Якутия) (по согласованию) обеспечить введение в практику общеобразовательных организаций Якутии ежедневное исполнение государственного гимна Российской Федерации», – написано в документе.

Айсен Николаев поручил разработать и реализовать проект «Мы — будущее России!». Его целями в том числе является приобщение детей и молодежи к духовно-нравственным ценностям, национальным целям развития России, а также отечественной истории и культуре, пишут «Известия».

21 ноября Николаев сообщил на своей странице в Инстаграме, что сам спел гимн с учениками школы № 5 города Якутска: «Я пел гимн вместе с детьми, и это было очень волнительно». По его словам, чтобы молодежь оставалась жить и работать на Дальнем Востоке, в Якутии, надо, чтобы все дети были уверены, что их будущее — в России.

«Это возможно только в том случае, если каждый ребенок будет расти в среде, определяющей его гражданственность и бережное отношение к своей стране и малой родине», — заключил глава Республики Саха.