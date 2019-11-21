Кенгуру изуродовал женщину, гуляющую с собакой

В Австралии женщина получила серьезные травмы лица после того, как во время прогулки на нее напал кенгуру. Женщине наложили 25 швов на лицо после встречи с животным.

Дина гуляла со своей собакой по побережью океана. Когда она отпустила питомца с поводка побегать по дорожке, он увязался за кенгуру, который находился недалеко от зоны отдыха. Хозяйка попыталась схватить свою собаку, но столкнулась лицом к лицу с сумчатым.

Кенгуру повалил девушку на землю. Он начал бить ее и прыгать по ней так, что та не смогла защититься. Девушке пришлось притвориться мертвой, чтобы животное оставило ее в покое.

После произошедшего Дине потребовалась срочная операция для лечения ран на ногах, также ей наложили 25 швов на лицо. Австралийка заявила, что она не винит кенгуру и призналась, что почувствовала страх животного. Она подчеркнула, что люди не должны близко приближаться к диким животным.

Сумчатое атаковало женщину в нескольких метрах от пешеходной дорожки. На этой тропе установлены предупреждающие знаки, которые рекомендуют владельцам собак держать их на поводках, сообщает «Лента.ру».