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Кенгуру изуродовал женщину, гуляющую с собакой

Кенгуру изуродовал женщину, гуляющую с собакой
Фото: pen_ash с сайта Pixabay

В Австралии женщина получила серьезные травмы лица после того, как во время прогулки на нее напал кенгуру. Женщине наложили 25 швов на лицо после встречи с животным.

Дина гуляла со своей собакой по побережью океана. Когда она отпустила питомца с поводка побегать по дорожке, он увязался за кенгуру, который находился недалеко от зоны отдыха. Хозяйка попыталась схватить свою собаку, но столкнулась лицом к лицу с сумчатым.

Кенгуру повалил девушку на землю. Он начал бить ее и прыгать по ней так, что та не смогла защититься. Девушке пришлось притвориться мертвой, чтобы животное оставило ее в покое.

После произошедшего Дине потребовалась срочная операция для лечения ран на ногах, также ей наложили 25 швов на лицо. Австралийка заявила, что она не винит кенгуру и призналась, что почувствовала страх животного. Она подчеркнула, что люди не должны близко приближаться к диким животным.

Сумчатое атаковало женщину в нескольких метрах от пешеходной дорожки. На этой тропе установлены предупреждающие знаки, которые рекомендуют владельцам собак держать их на поводках, сообщает «Лента.ру».

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#животные #жизнь #здоровье

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