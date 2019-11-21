Более 28 миллионов рублей материнского капитала перечислили амурским семьям

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Пенсионный фонд перечислил амурским семьям более 28 миллионов рублей материнского капитала. В общей сложности профинансированы заявления 365 владельцев сертификатов в Амурской области на сумму 28,4 миллиона.

Сейчас выплата производится быстрее, так как решения по распоряжению средствами капитала принимаются сразу, как только приходят ответы от профильных ведомств.

Пенсионный фонд перечислил материнский капитал 28 семьям, решившим направить средства на оплату ипотечных кредитов. Общая сумма выплат составила 12,1 миллиона рублей. Были оплачены и заявления 27 амурских семей, решивших направить средства маткапитала на приобретение и строительство жилья. Общая сумма выплат составила 10,4 миллиона. Также ПФР оплатил заявления 86 семей, направивших средства капитала на образование детей и детсады. Общая сумма выплат составила 3 миллиона рублей. Из них 1,4 миллиона пойдут на оплату содержания в детсадах 47 амурских дошкольников.

Средства получат и 224 владельца сертификатов, решившие получать ежемесячные денежные выплаты из средств материнского капитала. Общая сумма составила 2,9 миллиона рублей, сообщает пресс-служба ОПФР по Амурской области.

По закону, оплата сделок материнским капиталом производится не позднее, чем через 1 месяц и 10 дней со дня подачи заявления. Причем, только месяц из этого срока дается территориальным органам ПФР на запросы в различные инстанции, а также принятие решения об удовлетворении или отказе по заявлению владельца сертификата. В Амурской области этот месячный срок ожидания решили сократить. Теперь решения по распоряжению средствами капитала принимаются сразу, как только приходят ответы от профильных ведомств. И в течение 10 дней после этого Пенсионный фонд производит оплату.

Средствами материнского капитала можно распорядиться по пяти направлениям: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей, формирование будущей пенсии мамы, оплата товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты нуждающимися семьями, в которых второй ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 2018 года.

Размер материнского капитала в 2019 году составляет 453 026 рублей. Программа федерального материнского капитала продлена до 2021 года: необходимо, чтобы ребенок, который дает право на сертификат, родился или был усыновлен до 31 декабря 2021 года. При этом, как и раньше, само получение сертификата и распоряжение его средствами временем не ограничены.

Горячая линия отделения ПФР по Амурской области: 8 (4162) 202-400.