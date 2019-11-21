Организация, охранявшая Амурский колледж, может приостановить работу

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Прокурор Благовещенска обратился в Арбитражный суд Амурской области. Он хочет привлечь к ответственности организацию, занимавшуюся охраной Амурского колледжа строительства и ЖКХ в Благовещенске.

Речь о привлечении к административной ответственности по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)).

Была проведена проверка, которая показала, что сотрудник охранной организации не имел удостоверения частного охранника и никогда его не получал. Из журнала передачи спецсредств следовало, что охранник ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, передавал их сам себе.

Из статьи 11 федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» следует, что к грубым нарушениям лицензионных требований относятся нарушения, повлекшие человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан.

Согласно части 4 статьи 14.1 КоАП РФ, осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), влечет для юридических лиц наложение административного штрафа от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Предварительное судебное заседание по делу состоится в Арбитражном суде Амурской области 10 декабря, сообщается на сайте ведомства.

Как сообщало Амур.инфо, 14 ноября студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ. В результате погиб один человек и трое получили ранения. Одного из них уже выписали из больницы. Стрелок покончил жизнь самоубийством. Директора колледжа уволили. По факту трагедии возбуждены уголовные дела.