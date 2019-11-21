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21ноября
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сегодня, 16:24 2

Олег Гуменюк уволил ответственного за уборку снега во Владивостоке

Олег Гуменюк уволил ответственного за уборку снега во Владивостоке
Фото: vlc.ru

Во Владивостоке от должности отстранен руководитель предприятия по уборке снега. Об этом в ходе рейда по районам города сообщил глава дальневосточной столицы Олег Гуменюк.

Свой пост покидает руководитель муниципального предприятия «Содержание городских территорий», ответственного за уборку снега, наведение чистоты и порядка во Владивостоке – Игорь Стрельников.

Во Владивостоке четвертый день ликвидируют последствия снегопада, обрушившегося на город в первый рабочий день текущей недели. Снег убирают с помощью спецтехники и вручную. К уборке также привлекли дополнительные силы коммерческих организаций.

Рабочие очищают от снега и наледи пешеходные зоны, лестницы и виадуки, производится обработка их песко-соляной смесью. Ведется обработка противогололедными материалами внутриквартальных проездов, подъездов к социальным учреждениям, школам и больницам, спусков и подъемов, сообщает пресс-служба краевого правительства.

В ночь на понедельник на Владивосток обрушился дождь, а затем снегопад. Выпало около полутора месячных норм осадков. Тротуары, остановки общественного транспорта и лестницы покрыты льдом и снегом. Неочищенные дороги сковали пробки, пишет «Интерфакс».

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#Дальний Восток

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Комментарии
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  • Molex69

    Molex69
    9 минут назад

    в Благовещенске тоже пора этим заняться

  • inoy

    inoy
    6 минут назад

    завтра снег, после завтра дождь, не время еще))) смоет всё

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