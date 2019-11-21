Косторная на тренировке перед Гран-при в Японии исполнила новый усложнённый элемент

16-летняя фигуристка из России Алена Косторная выполнила каскад «тройной аксель-тройной тулуп» во время тренировки в Японии. Исполненный спорсменкой элемент ультра-си оценивается в 12,2 балла.

Напомним, что в Японии проходит шестой этап серии Гран-при.

Ранее Косторная прыгала тройной аксель в сочетании с двойным тулупом, за что могла получить лишь 9,3 балла.

Этот элемент заявлен 16-летней фигуристкой и на предстоящую произвольную программу японского этапа. Вторая фигуристка из России, Алина Загитова, не стала менять произвольную программу для Гран-при. Фигуристка Софья Самодурова также не стала менять программу.

Чтобы попасть в финал соревнования, Косторной будет достаточно занять любое место в тройке сильнейших, сообщает Nevasport.ru.

Ранее о сложных прыжках высказалась Евгения Медведева. Призер Олимпиады считает, что лучше сохранить здоровье, чем прыгать на сломанных костях.

Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в Италии. Попасть в финал из одиночниц еще могут Алена Косторная и Алина Загитова. Девушкам нужно войти в тройку победителей.