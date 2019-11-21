Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:07 0

Косторная на тренировке перед Гран-при в Японии исполнила новый усложнённый элемент

Косторная на тренировке перед Гран-при в Японии исполнила новый усложнённый элемент
Фото: vk.com/mariaredlynx

16-летняя фигуристка из России Алена Косторная выполнила каскад «тройной аксель-тройной тулуп» во время тренировки в Японии. Исполненный спорсменкой элемент ультра-си оценивается в 12,2 балла.

Напомним, что в Японии проходит шестой этап серии Гран-при.

Ранее Косторная прыгала тройной аксель в сочетании с двойным тулупом, за что могла получить лишь 9,3 балла.

Этот элемент заявлен 16-летней фигуристкой и на предстоящую произвольную программу японского этапа. Вторая фигуристка из России, Алина Загитова, не стала менять произвольную программу для Гран-при. Фигуристка Софья Самодурова также не стала менять программу.

Чтобы попасть в финал соревнования, Косторной будет достаточно занять любое место в тройке сильнейших, сообщает Nevasport.ru.

Ранее о сложных прыжках высказалась Евгения Медведева. Призер Олимпиады считает, что лучше сохранить здоровье, чем прыгать на сломанных костях.

Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в Италии. Попасть в финал из одиночниц еще могут Алена Косторная и Алина Загитова. Девушкам нужно войти в тройку победителей.

Просмотров всего: 50

#спорт

распечатать


Общество

В поярковском центре «Доверие» детей приучают к здоровому образу жизни
Спорт

Благовещенск примет Всероссийские студенческие игры боевых искусств

Спорт 1

«Железные» люди вернулись из Китая
Общество

Тындинские вольники стали призерами всероссийского турнира
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь