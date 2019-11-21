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сегодня, 15:54 6

Семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в амурском колледже выплатили 2,5 миллиона

Семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в амурском колледже выплатили 2,5 миллиона
Фото: Амур.инфо

Семьям погибшего и пострадавших во время стрельбы в Амурском колледже строительства и ЖКХ Благовещенска уже выплатили деньги. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

«На сегодняшний день выплаты всем сделаны полностью», – сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что сумма выплат четырем семьям составит 2,5 миллиона рублей.

14 ноября студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ. В результате погиб один человек и трое получили ранения. Одного из них уже выписали из больницы. Стрелок покончил жизнь самоубийством. По факту случившегося возбуждены уголовные дела.

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#происшествия #стрельба в колледже

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Комментарии
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  • brutal-death

    brutal-death
    31 минута назад

    пойду тоже какого нибудь чела по третирую в классе/группе, пускай пошмаляет в меня, бабки зато получу. Гениально, браво!

  • Belka_89

    Belka_89
    24 минуты назад

    а семье парня которого гнобили сверстники в колледже, а потом застрелили полицейские никто не помог..

  • inoy

    inoy
    17 минут назад

    оочень быстро всё провернули.... Медведь отчет ждет от ВА

  • Kadet_84

    Kadet_84
    14 минут назад

    А губернатору слабо выделить малышке с ДЦП на лечение в Томской клинике? В Данном случае не 2,5 ляма, гораздо меньше... Правда пиара не будет, шумихи же нет.

  • inoy

    inoy
    3 минуты назад

    во, во, я там писал про это в той ветке.....

  • inoy

    inoy
    3 минуты назад

    там 150тр с дорогой

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