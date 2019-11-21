Семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в амурском колледже выплатили 2,5 миллиона

Фото: Амур.инфо

Семьям погибшего и пострадавших во время стрельбы в Амурском колледже строительства и ЖКХ Благовещенска уже выплатили деньги. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в пресс-службе правительства Амурской области.

«На сегодняшний день выплаты всем сделаны полностью», – сказали в пресс-службе. Ранее сообщалось, что сумма выплат четырем семьям составит 2,5 миллиона рублей. 14 ноября студент открыл стрельбу в Амурском колледже строительства и ЖКХ. В результате погиб один человек и трое получили ранения. Одного из них уже выписали из больницы. Стрелок покончил жизнь самоубийством. По факту случившегося возбуждены уголовные дела.

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#происшествия #стрельба в колледже

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Александр Авдеев