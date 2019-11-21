В поярковском центре «Доверие» детей приучают к здоровому образу жизни

В поярковском центре содействия семейному устройству детей «Доверие» провели тематическую неделю «Выбираем здоровый образ жизни!». Воспитанники центра участвовали в спортивных мероприятиях, учились оказывать первую медицинскую помощь и соревновались в конкурсе на лучшую рекламу и фотографию о здоровом образе жизни.

Сейчас в поярковском центре «Доверие» воспитывается 54 ребенка в возрасте от 3 до 18 лет. Двое воспитанников подросткового возраста находятся в конфликте с законом и состоят на учете, еще 10 подростков относятся к группе риска, так как склонны к асоциальному образу жизни. В их числе не только мальчики, но и девочки. Подобные мероприятия, говорят в учреждении, помогают побороть такие наклонности.

«Мы стараемся наших воспитанников занимать делами, чтобы на плохие мысли у них не оставалось времени. Часто дети к нам попадают уже со своим характером, привычками, в этом плане бывает сложно», – рассказывает заместитель директора центра «Доверие» Татьяна Наумова. Однако благодаря таким мероприятиям сотрудники получают положительные отзывы детей.

«Эта неделя, в отличие от других, была насыщенной спортом и творчеством. Я люблю заниматься в тренажерном зале, являюсь победителем ГТО в школе в своей возрастной группе», «Акция "Чистые руки" прошла весело, мы увидели, как можно самое обычное дело превратить в полезную игру», «Эта неделя была необычной, много конкурсов, игр. Мы организовали кинотеатр, показали рекламу и фотоотчет о здоровом образе жизни», – такие отзывы собрали в центре «Доверие».

В течение недели воспитанники под руководством педагогов организовывали конкурсы, спортивно-патриотические игры, эстафеты и соревнования, провели спартакиаду «Мы – за здоровый образ жизни!», тематическую дискотеку «Танцуй пока молодой!», первенство по скалолазанию, творческие конкурсы на лучшую рекламу и фотографию о здоровом образе жизни, а также учились оказывать первую помощь пострадавшим.

Также в течение всей недели в учреждении действовала акция «Жить здорово!». Каждый ребенок мог проявить себя в любом виде спортивного и творческого направления. У воспитанников центра есть возможность заниматься в спортивном клубе «Богатырь», военно-патриотическом клубе «Патриот», в студии звукозаписи «Голос улиц», изучать основы издательско-полиграфического дела, видеомонтажа, web-дизайна и операторского искусства, фотодело и другое.

Пополнить материально-техническую базу в центре «Доверие» смогли благодаря президентским грантам. В учреждении приобрели и установили спортивные тренажеры, полосу препятствий, получили оборудование для студии звукозаписи и фотостудии, типографское оборудование, теплицы для развития садоводческого направления, а также макеты для обучения оказания медпомощи. Таким образом в центре «Доверие» реализуют комплекс мер по организации продуктивной социально-значимой деятельности несовершеннолетних, в том числе находящихся в конфликте с законом.

«Наша работа, направленная на сохранение и укрепление здоровья всех участников воспитательного процесса, не ограничивается только «неделей здоровья». Комплекс мер педагоги нашего центра реализуют в течение всего года, все это происходит в рамках региональной программы профилактики преступности и правонарушений среди несовершеннолетних. Работа за год позволила обеспечить сокращение показателя преступности несовершеннолетних в нашем учреждении», – говорит Татьяна Наумова.

Ближайший месяц у воспитанников центра «Доверие» тоже будет насыщенным. Правда, педагоги все же хотят сделать упор на учебе, ведь дети-школьники к новому году как раз окончат первое полугодие, а четверо воспитанников к тому же обучаются в 9 классе. Тем не менее, в декабре в Поярковском центре по традиции ждут гостей с подарками, планируют выезды в областные учреждения культуры, а еще готовятся проводить нескольких своих воспитанников на елки в Москву.