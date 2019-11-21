Участник детского «Евровидения» попал в больницу
Участник от России в конкурсе «Евровидение 2019» 13-летний Денберел Ооржак госпитализирован в больницу в Польше. Мальчика доставили в больницу после того, как он упал в обморок на первой репетиции.
«Денберел упал в обморок во время первой репетиции. Его доставили в местную больницу на реанимобиле. Сейчас он находится под наблюдением врачей», – цитирует «Газета.ру» представителей участника.
Известно, что мальчик прошел медицинское обследование. Ему рекомендован покой. Как минимум, он проведет в больнице еще сутки.
До этого стало известно, что во время первой репетиции Ооржак почувствовал недомогание, были вызваны врачи, которые рекомендовали покой конкурсанту.
Рядом с Ооржаком находятся его бабушка и представители российской делегации.
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