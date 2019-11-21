Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:39 0

Участник детского «Евровидения» попал в больницу

Участник детского «Евровидения» попал в больницу
Фото: кадр из видео телепередачи "Ты супер"

Участник от России в конкурсе «Евровидение 2019» 13-летний Денберел Ооржак госпитализирован в больницу в Польше. Мальчика доставили в больницу после того, как он упал в обморок на первой репетиции.

«Денберел упал в обморок во время первой репетиции. Его доставили в местную больницу на реанимобиле. Сейчас он находится под наблюдением врачей», – цитирует «Газета.ру» представителей участника.

Известно, что мальчик прошел медицинское обследование. Ему рекомендован покой. Как минимум, он проведет в больнице еще сутки.

До этого стало известно, что во время первой репетиции Ооржак почувствовал недомогание, были вызваны врачи, которые рекомендовали покой конкурсанту.

Рядом с Ооржаком находятся его бабушка и представители российской делегации.

Просмотров всего: 69

#конкурсы

распечатать


В России и мире

Ирина Шейк стала самой сексуальной россиянкой по версии журнала Maxim
Общество

«Авторадио-Благовещенск» завоевало второе место на конкурсе «Вместе медиа. Радио»
Общество 2

Мышь стала популярным героем конкурса ледовых и снежных фигур в Благовещенске
Экономика 14

Амурская моцарелла признана лучшей в стране
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь