В Амурской области снова ждут снег: прогноз погоды на 22 ноября

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22 ноября ночью в Амурской области облачно с прояснениями, местами пройдет слабый снег. Ветер с востока разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура на севере составит 20...25, местами – 30...35, на юге – 12...17, местами до 25 градусов мороза.

Днем будет облачно. Пойдет снег, мокрый снег, местами сильный снег. Ветер с востока, юго-востока будет дуть со скоростью 5-10, местами с порывами до 15 метров в секунду. Температура по северу составит минус 15...20, по югу – до плюс 2. Местами по области будет минус 5...10.

В Благовещенске ночью облачно, слабый снег. Ветер с востока разовьет скорость до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха опустится до минус 12...14. Днем облачно, преимущественно без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура воздуха – от нуля до минус 2, сообщает Амурский гидрометцентр.