СМИ: возбуждено дело о неуставных отношениях в части, где служил Рамиль Шамсутдинов

Отец срочника Салим Шамсутдинов якобы заявил, что его сына признали потерпевшим. О самом уголовном деле ему сообщили еще 3 или 4 ноября, когда он приехал к сыну через несколько дней после случившегося.

Уголовное дело было возбуждено по факту неуставных отношений в воинской части № 54160, где служил Рамиль. Оно касается случая, который произошел еще 15 сентября 2019 года. О нем комиссия из Москвы узнала во время проверки в части.

РБК уточнил эти сведения у Салима Шамсутдинова. Тот рассказал, что ему неизвестно, против кого возбуждено уголовное дело и по какой статье. «Я когда был в Чите, 3 или 4 ноября, педагог-психолог из Тобольского рыбопромышленного техникума, где учился Рамиль, которая меня сопровождала, сказала, что возбуждено уголовное дело о нанесении Рамилю телесных повреждений, он там проходит потерпевшим. Ей об этом сказал следователь, который дело ведет, показал фотографии побоев, которые сняли у Рамиля. Но по какой статье и против кого возбуждено дело, я не знаю, дату мне тоже не говорили», – сказал он.

По словам отца военнослужащего, при встрече Рамиль дал ему понять, что подвергался издевательствам. «Он сильно похудел, даже показалось, что поседел. Взгляд такой тяжелый стал. Сказал, что о содеянном не жалеет, что жалко было только тех двух парней, которых он не заметил. Прямо [об издевательствах] не сказал, но дал понять, что не просто так он это совершил», – объяснил Шамсутдинов-старший.

Адвокат Рамиля Шамсутдинова Лев Асауленко сообщил РБК, что не знает о возбуждении уголовного дела, где его подзащитный проходит как потерпевший. «Ни подтвердить, ни опровергнуть это не могу, работаю защитником по назначению. О возбуждении уголовного дела, где он проходит потерпевшим, меня никто не уведомлял», – сказал он.

Срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев 25 октября, после чего сдался. Отец Шамсутдинова Салим говорил, что причиной случившегося стали неуставные отношения и дедовщина. В Минобороны опровергали эту возможность, объясняя случившееся личным конфликтом.

В показаниях Шамсутдинова, которые публиковал Telegram-канал Baza, солдат говорил, что сослуживцы угрожали его «опустить». В Минобороны в ответ на это предположили, что речь шла не об угрозе изнасилования солдата. По версии военного ведомства, это слово «на командирском языке применяется в переносном значении и значит "накажу"».