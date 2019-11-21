Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:37 0

В Свободном разыскивают женщину со шрамом на лице

В Свободном разыскивают женщину со шрамом на лице
Фото: https://www.instagram.com/p/B5HRgHKAtiv/?utm_source=ig_web_copy_link

В Свободном пропала молодая женщина. Вечером 16 ноября Галина Харлова ушла из дома, в настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Информацию о пропавшей амурчанке разместил поисково-спасательный отряд «Гром» в своем инстаграм-аккаунте.

Амурчанка была одета в черный пуховик до колен, в черную вязаную шапку с помпоном, черные замшевые сапоги до колен. На правой щеке у женщины имеется шрам, послеоперационный шрам на животе.

Приметы: на вид 30 лет, среднего телосложения, рост 165-170 сантиметров, волосы темные, мелированные.

Владеющих информацией о пропавшей амурчанке просят позвонить по телефонам: 8 914-046-35-44, 8 914-606-28-40.

Просмотров всего: 770

#происшествия

распечатать


Происшествия

Семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска выплатили 2,5 миллиона
Происшествия

СМИ: возбуждено дело о неуставных отношениях в части, где служил Рамиль Шамсутдинов

Происшествия

На месте пожара в Приамурье найден погибший

Происшествия

Жительнице Тынды дали 5 лет колонии за мошенничество с жильем для переселенцев

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь