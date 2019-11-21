В Свободном разыскивают женщину со шрамом на лице

Фото: https://www.instagram.com/p/B5HRgHKAtiv/?utm_source=ig_web_copy_link

В Свободном пропала молодая женщина. Вечером 16 ноября Галина Харлова ушла из дома, в настоящее время ее местонахождение неизвестно.

Информацию о пропавшей амурчанке разместил поисково-спасательный отряд «Гром» в своем инстаграм-аккаунте. Амурчанка была одета в черный пуховик до колен, в черную вязаную шапку с помпоном, черные замшевые сапоги до колен. На правой щеке у женщины имеется шрам, послеоперационный шрам на животе. Приметы: на вид 30 лет, среднего телосложения, рост 165-170 сантиметров, волосы темные, мелированные. Владеющих информацией о пропавшей амурчанке просят позвонить по телефонам: 8 914-046-35-44, 8 914-606-28-40.

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#происшествия

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Любовь Чуприна