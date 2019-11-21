На месте пожара в Приамурье найден погибший

21 ноября поступило сообщение о пожаре в селе Верхнеблаговещенское Благовещенского района. Произошло возгорание на частном подворье. Когда огнеборцы прибыли на место, горела кровля жилого деревянного дома.

В тушении было задействовано 14 человек и 5 единиц техники. В течение 16 минут пожарные ликвидировали открытое горение.

При пожаре в доме частично повреждена кровля, дом закопчен продуктами горения изнутри на площади 30 квадратных метров. На месте происшествия обнаружили погибшего мужчину 1972 года рождения. Причину его смерти определят специалисты. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.