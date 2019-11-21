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сегодня, 14:27 1

В Циолковском запустят новый автобусный маршрут

В Циолковском запустят новый автобусный маршрут
Фото: pixabay.com

В Циолковском готовится к открытию регулярный автобусный маршрут. Он соединит микрорайон Звездный с остановкой КДЦ. Стоимость проезда такая же, как в Благовещенске, – 25 рублей.

Открытие маршрута состоится в понедельник, 25 ноября, в 10:00. На маршруте находится четыре остановочных пункта: остановки «Сосновая», «МЧС», «Победы», «Стела» и две конечные остановки: «Звездный» и «КДЦ». Каждый день, включая выходные, автобус будет совершать девять рейсов. Начало движения – 7:20 от остановки «КДЦ», последний рейс отправляется в 18:10 оттуда же.

Как сообщает администрация ЗАТО Циолковский, автобусный маршрут позволит связать регулярным сообщением два микрорайона, предоставит жителям возможность в любое время без проблем добраться в любую часть города, поликлинику, банк, заплатить за услуги ЖКУ и просто добраться до дома.

«При составлении графика учитывались такие пожелания жителей как окончание занятий в школе, режим работы государственных учреждений и даже прибытие вечернего автобуса из Свободного, что особенно актуально в зимнее время», – сообщил в своем инстаграме глава города Сергей Левицкий.

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#транспорт #Циолковский

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Комментарии
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  • тортик53

    тортик53
    1 час назад

    Бесполезная трата бюджетных средств. В рабочее время все жители звездного на работе, на выходных все разъезжаются из ЗАТО. Детей возят в школу автобусы. Лучше бы сделали вечерние рейсы, когда дети возвращаются из кружков/секций.

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