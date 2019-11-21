Путин заявил о самой низкой в современной истории России безработице

Уровень безработицы достиг самого низкого значения в современной истории России. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«В среднем за январь-сентябрь она [безработица] составила 4,6 % экономически активного населения», — сказал Путин. Это самое низкое значение в современной истории страны, добавил он.

В середине сентября стало известно, что общая численность безработных в России в августе 2019 года по сравнению с июлем снизилась на 106 тысяч человек — до 3 миллионов 258 тысяч человек. В процентном выражении этот показатель составил 4,3 %, обновив исторический минимум.

Ранее уровень безработицы обновил минимальное значение за всю историю наблюдений (с 1991 года) в июле. Тогда он составил 4,4 %. В июле этот показатель вырос до 4,5 %.

В июне Росстат назвал сферы с наибольшим числом безработных. Ими оказались оптовая и розничная торговля, а также ремонт автомобилей и мотоциклов, пишет РБК.