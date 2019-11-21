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21ноября
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сегодня, 14:18 15

Путин заявил о самой низкой в современной истории России безработице

Путин заявил о самой низкой в современной истории России безработице
Фото: pixabay.com

Уровень безработицы достиг самого низкого значения в современной истории России. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«В среднем за январь-сентябрь она [безработица] составила 4,6 % экономически активного населения», — сказал Путин. Это самое низкое значение в современной истории страны, добавил он.

В середине сентября стало известно, что общая численность безработных в России в августе 2019 года по сравнению с июлем снизилась на 106 тысяч человек — до 3 миллионов 258 тысяч человек. В процентном выражении этот показатель составил 4,3 %, обновив исторический минимум.

Ранее уровень безработицы обновил минимальное значение за всю историю наблюдений (с 1991 года) в июле. Тогда он составил 4,4 %. В июле этот показатель вырос до 4,5 %.

В июне Росстат назвал сферы с наибольшим числом безработных. Ими оказались оптовая и розничная торговля, а также ремонт автомобилей и мотоциклов, пишет РБК.

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#работа #российская власть

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    2 часа назад

    Видать хорошая методика подсчета использовалась.

  • Leg

    Leg
    2 часа назад

    а путин о какой стране говорит? и кому? мы то, холопы, и так все видим...

  • Max412

    Max412
    2 часа назад

    Этой статистике РОССТАТа доверяют только .... Путин на такого не похож. Значит он законченный ....

    Всякого ему нездоровья и скорейшего выхода в тираж!!!

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Leg

    а путин о какой стране говорит? и кому? мы то, холопы, и так все видим...



    Самоубеждение?

  • DimonS

    DimonS
    2 часа назад

    То-то одни безработные тут и срут в комментариях.

  • Stat

    Stat
    2 часа назад

    Это прорыв...

  • OT

    OT
    1 час назад

    Странная логика у Путина. С одной стороны он считает про мутный бизнес детей Чайки и прочие негаливные дела побочной стороной деятельности власти, а не побочной стороной представляет о безработице. Все что плохо - это побочная сторона, а все хорошее -это не побочная сторона.

    Каким-же каждый дурак должен быть, чтоб на все хорошее обращал внимание и все плохое воспринимал как должное побочным и не обращал внимание.

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    1 час назад

    Какой бред!!!

    То они миллиарды на изучение бедности хотят потратить, а теперь и безработица упала!!!

    Вот благодаря липовым отчетом, верхушка принимает не правильные решения. Хотя увеличивать пособие по безработице правительство не собирается, тем самым подта

  • grod

    grod
    1 час назад

    пацталом.....

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Димон сказал, что держаться надо....

  • Архантроп

    Архантроп
    1 час назад

    Да да да, все работают и средняя зарплата у рабочих 45 тысяч. Верим царю и амурстату

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Скоро очередная прямая линия, ждите ещё больше сказок новостей о прорывах и рывках

  • Мы Все

    Мы Все
    1 час назад

    Область пока живет!!!

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    49 минут назад

    Мы Все

    Область пока живет!!!



    в долгах как в шелках . Тут вам не Куба :(

  • Margosha_yu

    Margosha_yu
    30 минут назад

    Безработные просто умерли от голода, отсюда и процент снижения

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