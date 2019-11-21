Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:13 0

Жительнице Тынды дали 5 лет колонии за мошенничество с жильем для переселенцев

Жительнице Тынды дали 5 лет колонии за мошенничество с жильем для переселенцев
Фото: pixabay.com

В Тынде к реальному лишению свободы осудили 52-летнюю жительницу города. Ее признали виновной в мошенничестве.

Установлено, что амурчанка, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, обманывая должностных лиц городской администрации, помогала гражданам незаконно оформлять в собственность муниципальные жилые помещения в Тынде. Для признания жилых помещений аварийными, переселения из них граждан, которые там ранее не проживали, предоставления этим людям квартир, специально построенных для реализации программы по переселению, женщина изготовила подложные документы.

По предварительной договоренности, граждане, в интересах которых действовала злоумышленница, должны были за противоправные действия передать денежное вознаграждение.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Амурской области, которые обеспечивали оперативное сопровождение расследования уголовного дела.

При постановлении приговора суд признал смягчающими такие обстоятельства, как возраст подсудимой, состояние ее здоровья. Отягчающих обстоятельств не установили. Женщину приговорили к 5 годам колонии общего режима.

Как сообщает прокуратура Амурской области, остальные участники преступной группы также осуждены судом, им назначено условное лишение свободы.

Государственное обвинение в суде по уголовному делу поддержала Тындинская городская прокуратура. Дело расследовалось СУ СК РФ по Амурской области. Приговор в законную силу еще не вступил.

Просмотров всего: 192

#криминал #происшествия #суды #Тында

распечатать


Происшествия 6

Семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в амурском колледже выплатили 2,5 миллиона
Происшествия

СМИ: возбуждено дело о неуставных отношениях в части, где служил Рамиль Шамсутдинов

Происшествия

В Свободном разыскивают женщину со шрамом на лице
Происшествия

На месте пожара в Приамурье найден погибший

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь