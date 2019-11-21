Жительнице Тынды дали 5 лет колонии за мошенничество с жильем для переселенцев

В Тынде к реальному лишению свободы осудили 52-летнюю жительницу города. Ее признали виновной в мошенничестве.

Установлено, что амурчанка, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, обманывая должностных лиц городской администрации, помогала гражданам незаконно оформлять в собственность муниципальные жилые помещения в Тынде. Для признания жилых помещений аварийными, переселения из них граждан, которые там ранее не проживали, предоставления этим людям квартир, специально построенных для реализации программы по переселению, женщина изготовила подложные документы.

По предварительной договоренности, граждане, в интересах которых действовала злоумышленница, должны были за противоправные действия передать денежное вознаграждение.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Амурской области, которые обеспечивали оперативное сопровождение расследования уголовного дела.

При постановлении приговора суд признал смягчающими такие обстоятельства, как возраст подсудимой, состояние ее здоровья. Отягчающих обстоятельств не установили. Женщину приговорили к 5 годам колонии общего режима.

Как сообщает прокуратура Амурской области, остальные участники преступной группы также осуждены судом, им назначено условное лишение свободы.

Государственное обвинение в суде по уголовному делу поддержала Тындинская городская прокуратура. Дело расследовалось СУ СК РФ по Амурской области. Приговор в законную силу еще не вступил.