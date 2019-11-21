В Благовещенске на реке Зее спасли мужчину, упавшего в воду (фото, видео)

21 ноября в Благовещенске был спасен мужчина на реке Зее. Амурчанин упал в воду, потом выбрался на льдину. Его доставили в больницу.

Днем 21 ноября на центральный пункт пожарной связи Благовещенска поступило сообщение о происшествии на реке Зее.​ Человека, оказавшегося в опасности, заметил мужчина, он и сообщил о происшествии спасателям. В районе судоверфи в нескольких десятках метров от берега несло течением отколовшуюся льдину, на которой находился мужчина.

На место происшествия незамедлительно прибыли спецслужбы. Для спасения человека оперативно выдвинулось судно на воздушной подушке ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"». Проведение спасательной операции осложняла ледовая обстановка – на Зее идет активный процесс ледообразования. Спасатели и сотрудники ГИМС вдоль береговой линии следовали параллельно льдине до момента прибытия судна на воздушной подушке.

В районе Амурской, 1, ​работники ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"» сняли мужчину со льдины и доставили к ​берегу. Спасатели перенесли пострадавшего в машину скорой помощи.

Как выяснилось, 30-летний мужчина ловил рыбу​ на Зее, вышел на неокрепший лед. Лед треснул, мужчина упал в воду, но сумел взобраться на рядом проплывавшую льдину, которую сильным течением понесло по реке.

Пострадавшего госпитализировали в Амурскую областную клиническую больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Фото, видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, instagram.com/kriminal.blg