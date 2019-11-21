Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:03 0

В Благовещенске на реке Зее спасли мужчину, упавшего в воду (фото, видео)

В Благовещенске на реке Зее спасли мужчину, упавшего в воду (фото, видео)

21 ноября в Благовещенске был спасен мужчина на реке Зее. Амурчанин упал в воду, потом выбрался на льдину. Его доставили в больницу.

Днем 21 ноября на центральный пункт пожарной связи Благовещенска поступило сообщение о происшествии на реке Зее.​ Человека, оказавшегося в опасности, заметил мужчина, он и сообщил о происшествии спасателям. В районе судоверфи в нескольких десятках метров от берега несло течением отколовшуюся льдину, на которой находился мужчина.

На место происшествия незамедлительно прибыли спецслужбы. Для спасения человека оперативно выдвинулось судно на воздушной подушке ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"». Проведение спасательной операции осложняла ледовая обстановка – на Зее идет активный процесс ледообразования. Спасатели и сотрудники ГИМС вдоль береговой линии следовали параллельно льдине до момента прибытия судна на воздушной подушке.

В районе Амурской, 1, ​работники ЗАО «Пассажирский порт "АмурАССО"» сняли мужчину со льдины и доставили к ​берегу. Спасатели перенесли пострадавшего в машину скорой помощи.

Как выяснилось, 30-летний мужчина ловил рыбу​ на Зее, вышел на неокрепший лед. Лед треснул, мужчина упал в воду, но сумел взобраться на рядом проплывавшую льдину, которую сильным течением понесло по реке.

Пострадавшего госпитализировали в Амурскую областную клиническую больницу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

Фото, видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, instagram.com/kriminal.blg

Просмотров всего: 1019

#происшествия

распечатать


Происшествия 6

Семьям погибшего и пострадавших при стрельбе в амурском колледже выплатили 2,5 миллиона
Происшествия

СМИ: возбуждено дело о неуставных отношениях в части, где служил Рамиль Шамсутдинов

Происшествия

В Свободном разыскивают женщину со шрамом на лице
Происшествия

На месте пожара в Приамурье найден погибший

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь