В Белогорске бесхозные игровые автоматы стали собственностью государства

В Белогорске по иску прокурора бесхозные игровые автоматы обращены в собственность государства. Оборудование изъяли при проверке по сообщениям о фактах незаконной игорной деятельности в 2017 году. Все это время они хранились в отделе полиции.

Установить собственника игрового оборудования полицейским не удалось. Прокурор города обратился в суд с заявлением о признании игровых автоматов и сопутствующего оборудования бесхозными и обращении их в собственность Российской Федерации. Белогорский городской суд, рассмотрев требования прокурора, полностью их удовлетворил, сообщает пресс-служба амурской прокуратуры.

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Любовь Чуприна