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21ноября
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сегодня, 13:58 5

В Белогорске бесхозные игровые автоматы стали собственностью государства

В Белогорске бесхозные игровые автоматы стали собственностью государства
Фото: pixabay.com

В Белогорске по иску прокурора бесхозные игровые автоматы обращены в собственность государства. Оборудование изъяли при проверке по сообщениям о фактах незаконной игорной деятельности в 2017 году. Все это время они хранились в отделе полиции.

Установить собственника игрового оборудования полицейским не удалось. Прокурор города обратился в суд с заявлением о признании игровых автоматов и сопутствующего оборудования бесхозными и обращении их в собственность Российской Федерации.

Белогорский городской суд, рассмотрев требования прокурора, полностью их удовлетворил, сообщает пресс-служба амурской прокуратуры.

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#жизнь

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    теперь охраняйте))) их и склад найдите сухой....

  • sind

    sind
    1 час назад

    аукцион нужен

  • Aligator z

    Aligator z
    1 час назад

    Купил бы в коллекцию один аппаратик

  • Allgemeine

    Allgemeine
    1 час назад

    sindаукцион нужен


    Кому нужен этот бесполезный хлам, когда все однорукие бандиты давно перекочевали в интернет?..

  • sabotazh

    sabotazh
    1 час назад

    Да я бы парочку взял) Посидеть с другом под напитки - почему бы и нет?

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