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21ноября
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сегодня, 13:42 5

Россиян предупреждают о возможном росте цен на хлеб

Россиян предупреждают о возможном росте цен на хлеб
Фото: pixabay.com

Повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки в этом году достигнет 6,5-7 %, что выше прогнозируемого уровня инфляции (3-3,3 % по оценке Минэкономразвития). Об этом заявили в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК).

«РОСПиК не видит предпосылок для дефицита ржаной муки для хлебопечения и прогнозирует повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7 % за год», – сказали в объединении.

По данным РОСПиК, в 2018 году ржаной хлеб в России подорожал на 5 % при росте закупочных цен на рожь на 46 %. С начала 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 6,6 %, при этом закупочные цены на рожь повысились на 8,3 %.

«Более существенное влияние на стоимость хлеба оказывает повышение тарифов ЖКХ, арендных ставок, повышением цен на ГСМ и транспортные услуги, а также на упаковку», – считают в РОСПиК. Участники рынка уточнили, что, согласно данным Росстата, производство хлеба и хлебобулочных изделий из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки снизилось с 1,76 миллиона тонн в 2017 году до 1,71 миллиона тонн в 2018 году при экспорте в 260 тысяч тонн.

Для производства такого объема хлеба производителям необходимо не более 1,18 миллиона тонн смеси ржаной и пшеничной муки, отметили в РОСПиК. Сбор ржи в 2019 году прогнозируется на уровне 1,6-1,8 миллиона тонн. При этом снижение урожая компенсируется импортом ржаной муки.

Ранее заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова сообщала изданию, что снижение урожая ржи в России в этом году может привести к росту цен на ржаную муку. По ее словам, ИКАР оценивает валовый сбор ржи в 1,6-1,63 миллиона тонн против 1,92 миллиона тонн в 2019 году. Эксперт пояснила, что снижение производства обусловлено постоянным сокращением посевов в последние годы и даже десятилетия. Так, в 2019 году под рожь засеяли 872 тысячи гектаров против 980 тысяч гектаров в 2018 году и 1,185 миллиона гектаров в 2017 году, пишет ТАСС.

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#цены #экономика

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    зачем эти подробности; хлеб, молочка, бензин, просто всЁ дорожает, правительство не в силах контролировать это пике!! а скорее всего это их задумка, себе то зп подняли))) твари!!!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Видать в Российской гильдии пекарей и кондитеров услышали призывы царя, добиться реального увеличения зарплат россиян...

  • I77

    I77
    2 часа назад

    Когда народ уже услышит о понижении цен? Наверное никогда. Только и слышно повышение там, повышение сям. Постоянное повышение цен на все, только не зарплаты.

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Что значит "возможном"? Уже всё дорожает :(

  • Товарищ майора

    Товарищ майора
    52 минуты назад

    Вот ФАСу бы присмотреться к этим гильдям разным- не они ли организуют картельные сговоры производителей к повышению цен. Может эти разные гильдии и им подобные организации и "эксперты" специально созданы для организации и прикрытия картельных сговоров?

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