Россиян предупреждают о возможном росте цен на хлеб

Повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки в этом году достигнет 6,5-7 %, что выше прогнозируемого уровня инфляции (3-3,3 % по оценке Минэкономразвития). Об этом заявили в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК).

«РОСПиК не видит предпосылок для дефицита ржаной муки для хлебопечения и прогнозирует повышение цен на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки на 6,5-7 % за год», – сказали в объединении.

По данным РОСПиК, в 2018 году ржаной хлеб в России подорожал на 5 % при росте закупочных цен на рожь на 46 %. С начала 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 6,6 %, при этом закупочные цены на рожь повысились на 8,3 %.

«Более существенное влияние на стоимость хлеба оказывает повышение тарифов ЖКХ, арендных ставок, повышением цен на ГСМ и транспортные услуги, а также на упаковку», – считают в РОСПиК. Участники рынка уточнили, что, согласно данным Росстата, производство хлеба и хлебобулочных изделий из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки снизилось с 1,76 миллиона тонн в 2017 году до 1,71 миллиона тонн в 2018 году при экспорте в 260 тысяч тонн.

Для производства такого объема хлеба производителям необходимо не более 1,18 миллиона тонн смеси ржаной и пшеничной муки, отметили в РОСПиК. Сбор ржи в 2019 году прогнозируется на уровне 1,6-1,8 миллиона тонн. При этом снижение урожая компенсируется импортом ржаной муки.

Ранее заместитель генерального директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова сообщала изданию, что снижение урожая ржи в России в этом году может привести к росту цен на ржаную муку. По ее словам, ИКАР оценивает валовый сбор ржи в 1,6-1,63 миллиона тонн против 1,92 миллиона тонн в 2019 году. Эксперт пояснила, что снижение производства обусловлено постоянным сокращением посевов в последние годы и даже десятилетия. Так, в 2019 году под рожь засеяли 872 тысячи гектаров против 980 тысяч гектаров в 2018 году и 1,185 миллиона гектаров в 2017 году, пишет ТАСС.