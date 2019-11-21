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21ноября
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сегодня, 13:34 0

Суд присяжных признал амурчанина виновным в убийстве

Суд присяжных признал амурчанина виновным в убийстве
Фото: pixabay.com

В Амурской области коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении жителя Завитинского района. 30-летний житель села Верхнеильиновка признан виновным в убийстве человека.

Суд установил, что в ночь с 19 на 20 апреля 2019 года осужденный, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проник в один из жилых домов. Незваный гость напал на хозяина и жестоко избил его деревянной палкой. Этим же орудием нападавший несколько раз ударил друга хозяина дома. От полученных травм потерпевший скончался.

Коллегия присяжных заседателей, рассмотрев уголовное дело, признала мужчину виновным во всех трех преступлениях и не заслуживающим снисхождения. Завитинский районный суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Как сообщает прокуратура Амурской области, приговор в законную силу не вступил.

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#Завитинск #закон #происшествия #суды

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