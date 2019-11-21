Благовещенск примет Всероссийские студенческие игры боевых искусств

Фото: minsportamur.ru

22-23 ноября в Благовещенске пройдут II Всероссийские студенческие игры боевых искусств (этап Дальневосточного федерального округа). Масштабное спортивное мероприятие примут несколько площадок города.

Студенческие игры боевых искусств – это новый проект Российского Союза боевых искусств. Он направлен на пропаганду здорового образа жизни, развитие студенческого спорта, укрепление межнациональной дружбы народов России. Проект помогает решить комплекс задач, в том числе по усовершенствованию инфраструктуры образовательных организаций, улучшению качества преподавания боевых искусств, повышению уровня знаний по истории национальных видов спорта. Также он поможет укрепить межрегиональные связи студентов, сообщает пресс-служба министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

Студенческие игры пройдут на территории четырех комплексов (МУ СОК «Юность», УСК «АмГУ», Grand Arena Ostrova и ДВОКУ) по 14 видам боевых искусств и единоборств: хапсагай, мас-рестлинг, зендокай карате, кикбоксинг, тайский бокс, рукопашный бой, смешанное боевое единоборство (ММА), бокс, ушу-саньда, вольная борьба, боевое самбо, ушу-таолу, армейский рукопашный бой и всестилевое карате.

В поединках встретятся более 250 спортсменов в возрасте от 16 до 25 лет из вузов и ссузов 7 регионов Дальневосточного федерального округа.

Кульминацией Студенческих игр 23 ноября станут гала-финалы, в которых за победу поборются лучшие из лучших в своих видах боевых искусств и единоборств. Сильнейшие участники смогут отправиться в декабре 2019 года на финал в Москву.

Начало гала-финалов – в 18:00 в Grand Arena Ostrova. Вход свободный.

С программой II Всероссийских студенческих игр боевых искусств можно ознакомиться на сайте минспорта Амурской области.