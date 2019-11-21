Мужчина несколько лет жил с червем в глазу после укуса собаки

70-летний Джасубай Пател (Jasubhai Patel) несколько лет страдал от постоянной боли в глазу. Врачи неоднократно осматривали мужчину, однако не могли поставить ему верный диагноз.

Лишь в конце октября офтальмолог заметил у пациента в глазу движение.

«Мы вынули его живым. Пациент был под местной анестезией и чувствовал, как мы доставали червя», – рассказал врач, проводивший операцию. Также офтальмолог подчеркнул, что Пателу требовалась срочная операция, так как паразит мог лишить мужчину глаза.

«Был риск того, что червь проникнет в головной мозг человека через кровоток. Операция длилась 25 минут. Червь двигался, поэтому было непросто за него ухватиться», – подвел итог оперирующий врач.

Пациент рассказал, что 12 лет назад его укусил пес. Доктора подозревают, что червь проник в глаз Патела в результате нападения собаки. «Эти паразиты живут на языках собак и кошек. Мы отправили червя на микробиологическое и гистопатологическое исследование и ждем результаты», – цитирует врача «Лента.ру».

В начале ноября в Китае мужчина Ван Лэй перенес сложную операцию по удалению ленточного червя из головного мозга. Паразит питался мозгом мужчины в течение 15 лет, причиняя ему невыразимые страдания.