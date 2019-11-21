В Мазановском районе реконструировали мост, не отвечающий требованиям безопасности

Фото: Правительство Амурской области

На 73 километре дороги Серышево – Сапроново – Новокиевский Увал открыли новый мост через реку Каменушка после реконструкции. Он заменил старый мост 1985 года постройки, который не соответствовал требованиям безопасности движения.

Региональная дорога, где расположен мост, является связующим звеном между Серышевским и Мазановским районами, а также с другими населенными пунктами. Прежний железобетонный мост не отвечал требованиям современных нагрузок и безопасности.

Асфальтобетонное покрытие проезжей части моста и гидроизоляция находились в неудовлетворительном состоянии. Отсутствовало барьерное ограждение. Так как покрытие тротуаров цементобетонное, за период эксплуатации началось выщелачивание бетона, требовался ремонт блоков и металлических перильных ограждений, на всем протяжении моста была нарушена герметичность деформационных швов.

Реконструкция моста проведена с учетом современных требований к нагрузкам в рамках программы «Развитие транспортной системы Амурской области» подрядной организацией ООО «Амуравтодор».

В результате реализации проекта демонтирован старый мост, выполнены работы по устройству опор мостового перехода, смонтированы балки пролетного строения, омоноличевание балок пролетного строения, устройство земляного полотна, устройство покрытия, укрепительные работы, обустройство дорожного объекта. Новый мост имеет ширину 6 метров и длину почти 73 метра, сообщает областное министерство транспорта и дорожного хозяйства.