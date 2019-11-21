Про бешенство животных в Амурской области хотят снять фильм

Информация об этом появилась на сайте «Кинопоиск». Там сообщается, что фильм будет основан на реальной истории вспышки эпидемии бешенства среди волков в Амурской области. По сценарию, главные герои – отец и сын-наркоман, которых сыграют Сергей Бурунов и Никита Кукушкин.

Первый надеется вылечить ребенка от зависимости, но вместо этого рискует жизнью сына: герои оказываются в тайге в разгар эпидемии бешенства диких животных. Режиссер картины — Дмитрий Дьяченко («Последний богатырь»). Сценарий написал Алексей Казаков – ответственный по комедиям «Горько!» и «СуперБобровы». Создатели обещают устроить настоящий «эмоциональный аттракцион».

Деньги на создание фильма авторы планируют получить от Фонда кино. Он провел дополнительную очную защиту фильмов кинокомпаний, не входящих в список лидеров индустрии, но претендующих на получение государственных средств. После весенних питчингов (презентация кинопроекта для нахождения инвесторов) у фонда осталось около 382 миллионов рублей, которые он готов распределить между отобранными заявками.