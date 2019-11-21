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21ноября
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сегодня, 12:16 2

Про бешенство животных в Амурской области хотят снять фильм

Про бешенство животных в Амурской области хотят снять фильм
Фото: pixabay.com

Про бешенство животных в Приамурье планируют снять фильм. Предполагается, что одну из ролей сыграет Сергей Бурунов. Прокат намечен на зиму 2021 года. На производство и продвижение фильма просят 230 миллионов рублей.

Информация об этом появилась на сайте «Кинопоиск». Там сообщается, что фильм будет основан на реальной истории вспышки эпидемии бешенства среди волков в Амурской области. По сценарию, главные герои – отец и сын-наркоман, которых сыграют Сергей Бурунов и Никита Кукушкин.

Первый надеется вылечить ребенка от зависимости, но вместо этого рискует жизнью сына: герои оказываются в тайге в разгар эпидемии бешенства диких животных. Режиссер картины — Дмитрий Дьяченко («Последний богатырь»). Сценарий написал Алексей Казаков – ответственный по комедиям «Горько!» и «СуперБобровы». Создатели обещают устроить настоящий «эмоциональный аттракцион».

Деньги на создание фильма авторы планируют получить от Фонда кино. Он провел дополнительную очную защиту фильмов кинокомпаний, не входящих в список лидеров индустрии, но претендующих на получение государственных средств. После весенних питчингов (презентация кинопроекта для нахождения инвесторов) у фонда осталось около 382 миллионов рублей, которые он готов распределить между отобранными заявками.

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#животные #кино

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Комментарии
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  • Molex69

    Molex69
    19 минут назад

    «Горько!»....«эмоциональный аттракцион».....эххх сердце заболело

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    13 минут назад

    мы уже видели Один такой фильм аттракцион, про китайских контрабандистов и благовещенск...

    огненно бредовый...

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