Амурский сенатор Иван Абрамов инициировал в Совфеде создание лоукостера для полетов в ДФО

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В России может появиться государственный лоукостер, специализирующийся на дальневосточном направлении. Об этом сообщили в комитете Совета Федерации по экономической политике. В Минтрансе идею поддержали, но с одним условием. Эксперты же видят другое решение проблемы транспортной доступности региона.

О необходимости создания государственного лоукостера, который будет курировать дальневосточное направление, «Известиям» заявил член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов. По его мнению, инициатива поможет развить транспортный комплекс региона и позволит дальневосточникам чаще летать в европейскую часть России. Сенатор планирует поднять этот вопрос при следующем обсуждении бюджета – 25 ноября.

«Есть предложение создать компанию с государственным участием по примеру "Победы", которая будет на экономбортах перевозить наших дальневосточников. Страна может себе позволить купить 10 дальнемагистральных самолетов и создать госкомпанию, которая не будет выплачивать огромные лизинговые платежи», – заявил он.

Сенатор отметил, что пока рано говорить о точной сумме, которая потребуется на реализацию проекта. По его словам, речь идет примерно о десятке миллиардов рублей.

Иван Абрамов при этом раскритиковал предложение Минтранса отменить плоские тарифы с фиксированной ценой на авиабилеты, не зависящей от даты приобретения. «Нужно сохранить эту меру, чтобы обычные граждане имели возможность сегодня по приемлемым ценам летать на Дальний Восток и обратно. И это абсолютно не роскошь. Мир развивается, люди передвигаются по всему миру, а мы из-за больших тарифов, к сожалению, лишаем их этой возможности», – отметил сенатор.

Минтранс идею посчитал интересной, но – с одним условием. «Минтранс России в целом поддерживает идею создания лоукостера на Дальнем Востоке без привлечения средств федерального бюджета», – говорится в ответе пресс-службы ведомства «Известиям».

По мнению ведущего эксперта Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Андрея Крамаренко, решить транспортную проблему можно и другим способом. «Можно дать «Аэрофлоту» больше денег, чтобы он открыл больше рейсов на Дальний Восток. Для понимания проблемы – только оборотный рейс требует субсидирования в размере примерно 2,5 миллиарда рублей в год», – сказал он.

При этом эксперт поддержал идею отмены плоского тарифа «Аэрофлота». По его мнению, эта мера повысила финансовую доступность билетов, однако теперь их невозможно купить. «Плоский тариф – это тупик. Дело в том, что желающих летать за эти три копейки так много, что удовлетворить спрос компания не может. Плоский тариф оказался не добром, а злом», – считает Крамаренко.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 18 ноября заявил, что перечень субсидируемых маршрутов авиаперевозок на Дальний Восток из разных регионов страны на 2020 год расширили на 24 маршрута – с текущих 152 до 176. Кроме того, субсидии для авиаперевозчиков увеличатся в среднем на 30 %, что позволит поддержать цены на билеты для льготных категорий граждан на доступном уровне.