В 2019 году два ребенка потеряли родителей на производстве в Амурской области

В Амурской области 176 детей получают выплаты в связи с несчастным случаем на производстве своих родителей. Рассчитывать на получение выплат могут дети человека, погибшего на производстве. Причем получить помощь от государства могут не только несовершеннолетние, потерявшие родителя, но и студенты.

Сумма ежемесячных страховых выплат, направленная на обеспечение по страхованию в связи с потерей кормильца несовершеннолетним в возрасте до 18 лет и обучающимся в возрасте до 23 лет, за 11 месяцев 2019 года составила более 23 миллионов рублей.

На сегодняшний день региональным отделением Фонда социального страхования выплачиваются ежемесячные страховые выплаты 140 детям до достижения ими возраста 18 лет. Ежемесячные страховые выплаты назначаются и выплачиваются обучающимся старше 18 лет – до получения образования по очной форме обучения, но не более чем до 23 лет. На основании подтверждающих документов (справка об обучении, выданная учебным учреждением) региональное отделение Фонда выплачивает ежемесячные страховые выплаты 46 обучающимся в возрасте до 23 лет. В этом случае право на получение обеспечения по страхованию необходимо подтверждать самим обучающимся. Для этого в региональное отделение необходимо предоставлять не менее двух раз в год по результатам учебной сессии справку об обучении в соответствующем учебном учреждении.

Чаще всего родители получали травмы во время строительства зданий и дорог, при эксплуатации и обслуживании железнодорожного транспорта, на предприятиях, добывающих золото и драгоценные металлы, при выполнении сельскохозяйственных работ.

Также, при назначении страхового обеспечения впервые, лицам, имеющим право на обеспечение по страхованию в связи с потерей кормильца, назначается и выплачивается единовременная страховая выплата. В случае смерти застрахованного размер такой единовременной страховой выплаты составляет 1 миллион рублей. В этом году два ребенка потеряли родителей на производстве. В первом случае кормилец семьи погиб во время лесохозяйственной деятельности, во втором – при производстве электромонтажных работ.

Если количество лиц, имеющих право на получение единовременной страховой выплаты, два и более получателей, то выплата назначается каждому получателю равными долями.

В 2019 году выплачена единовременная страховая выплата двоим получателям в возрасте до 18 лет на общую сумму 15 миллионов рублей.

Как отмечают в отделе профессиональных рисков регионального отделения Фонда социального страхования РФ, в случае смерти работника в результате исполнения трудовых обязанностей право на обеспечение по страхованию имеют нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания (родители, дети), а также ребенок умершего, родившийся после его смерти.

По состоянию на ноябрь 2019 года региональное отделение Фонда осуществляет обеспечение по страхованию в виде ежемесячных страховых выплат по 168 несчастным случаям, в результате которых наступила смерть застрахованного работника.

Иждивенство несовершеннолетних детей предполагается и не требует доказательств. Подтверждением является свидетельство о рождении, которое представляется заявителем или его законным представителем вместе с заявлением и иными документами, предусмотренными Федеральным законом № 125-ФЗ.

Для назначения обеспечения необходимы следующие документы:

- трудовая книжка или иной документ, подтверждающий нахождение пострадавшего в трудовых отношениях со страхователем;

- свидетельство о смерти застрахованного, иные свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;

- выданное в установленном порядке заключение о связи смерти застрахованного с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием;

- документы, содержащие сведения о составе семьи умершего застрахованного;

- документ, подтверждающий, что один из родителей, супруг (супруга) либо другой член семьи умершего застрахованного, занятый уходом за детьми, внуками, братьями и сестрами застрахованного, не достигшими возраста 14 лет либо достигшими указанного возраста, но по заключению учреждения медико-социальной экспертизы или медицинской организации признанными нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе, не работает;

- справка образовательной организации о том, что имеющий право на получение страховых выплат член семьи умершего застрахованного обучается в этой образовательной организации по очной форме обучения;

- заключение учреждения медико-социальной экспертизы или медицинской организации о признании детей, внуков, братьев и сестер застрахованного, достигших возраста 14 лет, нуждающимися по состоянию здоровья в постороннем уходе;

- решение суда, подтверждающее факт нахождения на иждивении;

- документ, подтверждающий полномочия законного или уполномоченного представителя застрахованного или законного или уполномоченного представителя лица, имеющего право на получение страховых выплат в случае смерти застрахованного, - в случае подачи заявления таким представителем.

Обратиться за получением пособия можно через портал государственных услуг. Телефоны для консультации специалистов регионального отделения Фонда социального страхования: (4162) 99-31-47, 99-31-50.