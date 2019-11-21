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21ноября
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сегодня, 11:38 4

Пропавший в Уруше 20-летний парень найден повешенным

Пропавший в Уруше 20-летний парень найден повешенным
Фото: Амур.инфо

Житель поселка Уруша Сковородинского района 20-летний Александр Охременко погиб. 18 ноября он ушел из дома на работу и пропал. Ночью 21-го обнаружили его тело.

Как рассказывала мама Александра, в день исчезновения Александр вернулся домой после того, как проводил друга в армию, переоделся в рабочую одежду и отправился на работу. Больше его никто не видел.

Помимо обращения в полицию, родные сами принимали активное участие в поисках. Обзванивали знакомых, обходили заброшенные строения. В итоге молодого человека нашли повешенным. Его тело в ночь на 21 ноября обнаружила мама в одном из заброшенных домов, недалеко от места проживания.

«Тело обнаружили в заброшенном доме – бараке, с признаками самоубийства. Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза», – сообщили в Амурском следственном управлении.

Близкие Александра объявили в социальных сетях сбор средств на его похороны. Те, кто хочет оказать помощь, могут перечислить средства на карту Сбербанка родственницы: 4276 0300 1266 0656 (Марина Юрьевна В.). Карта привязана к номеру: 8-924-149-24-13.

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#жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    Такой красивый парень и вот так(

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад

    впору просить небесные силы снять порчу с нашей области...

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...да ну...вы ж в Бога не верите?...

  • V.M.

    V.M.
    49 минут назад

    кержак, эта не та новость, чтобы обсуждать мое верие или неверие.

    Сочувствую родным.

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