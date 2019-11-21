Пропавший в Уруше 20-летний парень найден повешенным

Фото: Амур.инфо

Житель поселка Уруша Сковородинского района 20-летний Александр Охременко погиб. 18 ноября он ушел из дома на работу и пропал. Ночью 21-го обнаружили его тело.

Как рассказывала мама Александра, в день исчезновения Александр вернулся домой после того, как проводил друга в армию, переоделся в рабочую одежду и отправился на работу. Больше его никто не видел.

Помимо обращения в полицию, родные сами принимали активное участие в поисках. Обзванивали знакомых, обходили заброшенные строения. В итоге молодого человека нашли повешенным. Его тело в ночь на 21 ноября обнаружила мама в одном из заброшенных домов, недалеко от места проживания.

«Тело обнаружили в заброшенном доме – бараке, с признаками самоубийства. Проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза», – сообщили в Амурском следственном управлении.

Близкие Александра объявили в социальных сетях сбор средств на его похороны. Те, кто хочет оказать помощь, могут перечислить средства на карту Сбербанка родственницы: 4276 0300 1266 0656 (Марина Юрьевна В.). Карта привязана к номеру: 8-924-149-24-13.