В Благовещенске готовятся к открытию школа режиссуры и фотошкола для трудных подростков

В областном центре Приамурья на базе центра «Выбор» до конца года будет запущен комплекс мероприятий по развитию личности в сфере медиа для так называемых трудных подростков. Будет запущено сразу несколько направлений: фотография, звукорежиссура и маркетинг социальных сетей.

«Основная цель проекта заключается в социальной адаптации и поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, развитии эмоциональной сферы, формировании разносторонней, гармоничной личности, стимулировании интереса к профессиям и осознанному выбору дальнейшего профессионального пути. Ребятам помогут развить навыки общения и организации деятельности. В планах привлечь не менее 25 участников в каждое направление», – рассказали организаторы проекта.

Через месяц в центре «Выбор» начнут работу две специализированные площадки: школа звукорежиссуры «Голос улиц» и «Фотографическое дело». Для реализации проекта приобретается профессиональное оборудование, как для студии звукозаписи, так и для фотошколы. Ребят научат создавать медиапродукты, помогут развить творческое мышление и коммуникативные навыки. Также для эффективного обучения и заинтересованности перед участниками выступят деятели медиасферы, SMM-менеджеры, блогеры города.

На реализацию проекта муниципальное бюджетное учреждение Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» получил федеральную грантовую поддержку – более двух миллионов рублей от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Реализация проекта рассчитана на два года и включает в себя комплекс мероприятий для несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений, сообщают в пресс-службе мэрии.