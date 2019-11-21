Благовещенка просит помочь в сборе средств на реабилитацию дочери с ДЦП

Молодая мама из Благовещенска обращается за помощью ко всем неравнодушным людям. Ее маленькой дочери требуется реабилитация в Томске. У малышки диагностирован детский церебральный паралич.

«Мы вынуждены обратиться за помощью – открываем сбор на реабилитацию для Миланы в томской клинике "Шаг вперед"», – написала в Инстаграме Виктория Щербанева. Ее дочери Милане 1,6 года. Девочка до сих пор сидит неуверенно, самостоятельно не может вставать, соответственно, не может и ходить. С восьми месяцев ребенок проходит восстанавливающие курсы, чтобы догнать своих сверстников в развитии.

20 ноября Милану выписали из детской клинической больницы Благовещенска с диагнозом «детский церебральный паралич, спастическая диплегия, задержка моторного развития». Виктория по рекомендации знакомых нашла клинику в Томске.

«Изучив методы реабилитации в этой клинике, мы вдохновились их современным подходом в методе лечения. Отправили запрос, и в начале недели нам выставили счет – 125 910 рублей. К сожалению, наша семья не имеет возможности быстро собрать деньги на лечение, перелет и проживание почти на целый месяц», – рассказала Виктория корреспонденту ИА «Амур.инфо». Судя по документам, полученным из клиники, в план лечения входят консультации врачей, лечебная гимнастика, войта-терапия, рефлексонормализующая терапия, кинезиотерапия, и другие процедуры.

Если удастся собрать необходимую сумму, то уже 6 января Милана может приступить к лечению. «Очень надеемся на вашу поддержку! Даже 10 рублей помогут Милане стать более самостоятельным ребенком», – говорит мама девочки.

Номер телефона Виктории: +7-962-294-37-66, номер карты Сбербанка: 4276 0300 1340 8402 (Виктория Темуровна Щ.)