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сегодня, 11:20 2

Благовещенка просит помочь в сборе средств на реабилитацию дочери с ДЦП

Благовещенка просит помочь в сборе средств на реабилитацию дочери с ДЦП
Фото: instagram.com

Молодая мама из Благовещенска обращается за помощью ко всем неравнодушным людям. Ее маленькой дочери требуется реабилитация в Томске. У малышки диагностирован детский церебральный паралич.

«Мы вынуждены обратиться за помощью – открываем сбор на реабилитацию для Миланы в томской клинике "Шаг вперед"», – написала в Инстаграме Виктория Щербанева. Ее дочери Милане 1,6 года. Девочка до сих пор сидит неуверенно, самостоятельно не может вставать, соответственно, не может и ходить. С восьми месяцев ребенок проходит восстанавливающие курсы, чтобы догнать своих сверстников в развитии.

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Пришёл день, когда мы вынуждены обратиться за помощью к вам🙏🏼 Открываем сбор на реабилитацию для Щербанёвой Миланы в г.Томск клиника «Шаг вперед». ⠀ На днях я рассказывала, что происходит в нашей семье. Расскажу ещё раз вкратце.. Милане сегодня 1,6 лет. Она до сих пор сидит неуверенно, самостоятельно не может вставать, соответственно и ходить. Перемещается «по-пластунски». С 8 месяцев мы проходим различные восстанавливающие курсы, чтобы помочь ей догнать своих сверстников в развитии. ⠀ 20.11.2019г. нас выписали из ДГКБ г. Благовещенска, с диагнозом детский церебральный паралич, спастическая диплегия, задержка моторного развития. ⠀ Я нашла клинику в г. Томск, по рекомендации моей знакомой. Изучив методы реабилитации в той клинике, мы вдохновились их более современным подходом в методе лечения. Отправили запрос и в начале недели нам выставили счёт 125.910₽. К сожалению, наша семья не имеет возможности в быстрый срок собрать данную сумму на лечение, перелёт и проживание почти на целый месяц! ⠀ Если соберём сумму в быстрый срок, то уже 6 января 2020года мы начнём лечение. Очень надеемся на вашу поддержку, даже 10₽ помогут Милане стать более самостоятельным ребёнком. Просим максимальный репост. ❤️❤️❤️ ⠀ Сбор до 6.12.2019г. карта «Сбербанк» Виктория Темуровна Щ. 4276 0300 1340 8402

Публикация от Виктория ТЕмуровна (@vtluck)

20 ноября Милану выписали из детской клинической больницы Благовещенска с диагнозом «детский церебральный паралич, спастическая диплегия, задержка моторного развития». Виктория по рекомендации знакомых нашла клинику в Томске.

«Изучив методы реабилитации в этой клинике, мы вдохновились их современным подходом в методе лечения. Отправили запрос, и в начале недели нам выставили счет – 125 910 рублей. К сожалению, наша семья не имеет возможности быстро собрать деньги на лечение, перелет и проживание почти на целый месяц», – рассказала Виктория корреспонденту ИА «Амур.инфо». Судя по документам, полученным из клиники, в план лечения входят консультации врачей, лечебная гимнастика, войта-терапия, рефлексонормализующая терапия, кинезиотерапия, и другие процедуры.

Если удастся собрать необходимую сумму, то уже 6 января Милана может приступить к лечению. «Очень надеемся на вашу поддержку! Даже 10 рублей помогут Милане стать более самостоятельным ребенком», – говорит мама девочки.

Номер телефона Виктории: +7-962-294-37-66, номер карты Сбербанка: 4276 0300 1340 8402 (Виктория Темуровна Щ.)

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#дети #здоровье #помощь

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    2,5 млн, у губернатора нашлось на студентов а на детей? откуда О_0

  • prosto_Я

    prosto_Я
    12 минут назад

    Здоровья малышке! И родителям большого мужества и терпения +++

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