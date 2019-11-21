Самарский минздрав рекомендовал частным клиникам не делать аборты
Самарские частные клиники могут перестать выполнять такую услугу, как «искусственное прерывание беременности». Такую рекомендацию им дал региональный минздрав.
По словам министра здравоохранения области Михаила Ратманова, некоторые клиники согласились, а другие попросили время. «Мы просили компании отказаться от проведения абортов. Большинство согласились. Некоторые попросили время. Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты», – сказал министр.
Он пояснил, что ведомство не собирается лишать женщин право на проведение аборта. Его просто будут проводить в государственных клиниках, где проходит «неделя тишины» – в течение семи дней женщина может подумать, избавляться ли ей от ребенка или нет. «В государственных больницах проводят консультации с женщинами, которые хотят прервать беременность. Успешность составляет 18 %. То есть каждая пятая женщина отказывается от аборта», – пояснил Ратманов.
Это нововведение вызвало у горожан крайне негативную реакцию – женщины возмущены таким предложением, пишет Progorodsamara.ru. Одни говорят, что жительницы Самары начнут «плодить никому ненужных детей». Другие считают, что подобным образом минздрав вмешивается в здоровье женщины и принимает за нее решение, третьи предлагают улучшить меры поддержки родителей с детьми для увеличения рождаемости, а не запрещать аборты.
Горожанки даже советуют Ратманову сначала родить самому, а уже потом вмешиваться в их жизнь и здоровье.
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