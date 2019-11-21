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21ноября
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сегодня, 11:10 0

Самарский минздрав рекомендовал частным клиникам не делать аборты

Самарский минздрав рекомендовал частным клиникам не делать аборты
Фото: 360.tv

Самарские частные клиники могут перестать выполнять такую услугу, как «искусственное прерывание беременности». Такую рекомендацию им дал региональный минздрав.

По словам министра здравоохранения области Михаила Ратманова, некоторые клиники согласились, а другие попросили время. «Мы просили компании отказаться от проведения абортов. Большинство согласились. Некоторые попросили время. Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты», – сказал министр.

Он пояснил, что ведомство не собирается лишать женщин право на проведение аборта. Его просто будут проводить в государственных клиниках, где проходит «неделя тишины» – в течение семи дней женщина может подумать, избавляться ли ей от ребенка или нет. «В государственных больницах проводят консультации с женщинами, которые хотят прервать беременность. Успешность составляет 18 %. То есть каждая пятая женщина отказывается от аборта», – пояснил Ратманов.

Это нововведение вызвало у горожан крайне негативную реакцию – женщины возмущены таким предложением, пишет Progorodsamara.ru. Одни говорят, что жительницы Самары начнут «плодить никому ненужных детей». Другие считают, что подобным образом минздрав вмешивается в здоровье женщины и принимает за нее решение, третьи предлагают улучшить меры поддержки родителей с детьми для увеличения рождаемости, а не запрещать аборты.

Горожанки даже советуют Ратманову сначала родить самому, а уже потом вмешиваться в их жизнь и здоровье.

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#дети #здоровье

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