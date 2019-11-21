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21ноября
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Двое амурчан расплачивались фальшивыми пятитысячными купюрами в магазинах (видео)

Двое амурчан расплачивались фальшивыми пятитысячными купюрами в магазинах (видео)
Фото: Скриншот видео

Двух жителей Зейского района обвиняют в сбыте поддельных купюр. По версии следствия, фальшивые деньги один из них приобрел в Благовещенске. После этого вместе с товарищем отправился в Сковородинский район за покупками.

Следователем следственного отдела ОМВД России по Сковородинскому району окончено расследование уголовного дела в отношении двух жителей Зейского района 1988 и 1992 годов рождения. Мужчины обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 186 УК РФ.

В ходе расследования установлено, что один из мужчин приобрел в Благовещенске поддельные пятитысячные купюры и предложил знакомому с целью получения выгоды совместно сбыть фальшивые деньги в торговых точках Сковородинского района. Для этого злоумышленники договорились с ничего не подозревающим жителем Зеи съездить на его машине в соседний район якобы по делам.

По дороге мужчины заезжали в населенные пункты и расплачивались поддельными пятитысячными купюрами в местных торговых точках. В общей сложности обвиняемые расплатились пятью поддельными купюрами. В дальнейшем все банкноты изъяты сотрудниками полиции. Деньги, полученные во время сбыта, амурчане поделили между собой и вернулись в Зею.

Предприниматели при обнаружении поддельных денег обратились в полицию. Были возбуждены уголовные дела, которые впоследствии соединили в одно производство.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Сковородинскому району, опросив свидетелей и изучив камеры наружного видеонаблюдения, выяснили, что к сбыту поддельных купюр могут быть причастны жители Зеи.

Полицейские установили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, ориентировки разослали во все районы области. Задержали злоумышленников сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Зейский» по месту жительства граждан. Они предстанут перед судом.

Полицейскими также проводятся мероприятия по установлению лиц, у которых один из фигурантов приобрёл поддельные деньги, сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Амурской области.

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#происшествия #финансы

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