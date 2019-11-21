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Амурчане спешат пройти медкомиссию «на права» до 22 ноября

Амурчане спешат пройти медкомиссию «на права» до 22 ноября

С 22 ноября ужесточаются правила проведения обязательного медосвидетельствования водителей. Чтобы доказать, что шофёр не увлекается алкоголем и наркотиками, придется платить заметно больше.

По результатам исследований наркологи определят наличие психоактивных веществ в моче, а также проведут определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови. Ранее подобные процедуры предусматривались только в случае выявления симптомов.

CDT в сыворотке крови позволяет выявить частоту употребления опьяняющих доз алкоголя. Это специфический маркер, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. То есть если человек каждый день выпивает до состояния опьянения, то такой анализ это покажет. Если он употребляет бокал вина за обедом, маркер этого не определит.

В связи с нововведением медсправка «на права» вырастет в цене. В настоящее время, по данным на сайте Амурского областного наркологического диспансера, анализ CDT для физических лиц стоит 2 700 рублей. Анализ мочи на наличие наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов обойдется в 2 350 рублей.

Комиссию на получение водительского удостоверения можно пройти и в частных медцентрах. В одном из них корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что эта услуга стоит 810 рублей. Желающий пройти медкомиссию обязан предоставить справки от нарколога и психиатра.

В настоящее время в Благовещенске в здании наркодиспансера стоит очередь.

Тем временем горожан возмущает сложившаяся ситуация. «Успела пройти за 650 рублей нарколога, 400 рублей – психиатр и 750 рублей шапка, на которую всех отправляют (электроэнцефалография – Прим.ред.). Я считаю, что необоснованно поднимают цену, ради чего? Нарколог – это смех, писаешь в баночку, девушка опускает тест, все хорошо. Нарколог – ни здравствуйте, ни до свидания, – пишет, что все хорошо, ставит свою голограмму и все. Психиатр, еще куда ни шло, спрашивает, где работаешь, чем занимаешься. В обязательном порядке отправляют всех на дополнительные исследования стоимостью 750 рублей. Я считаю, что цену поднимают совсем необоснованно, такой поток сейчас проходит эти исследования. Им бы качеством брать, а не ценой», – высказалась жительница Благовещенска Валерия.

«В начале декабря иду обучаться на права, и я просто в большом шоке. Резкий скачок цен на стандартную процедуру. Так не должно быть!» – уверена Евгения.

«Я буду менять права через месяц, и я просто в ужасе! Где взять такие деньги? На каком основании поднимают цены? Я отношусь к этому очень негативно. Слишком большое повышение и слишком неожиданно. Знала бы о нем раньше, прошла бы комиссию заранее», – переживает Анастасия.

«Я успел пройти вчера. Была большая очередь. Сегодня там вообще мрак, подозреваю. Пошел сразу, чтобы успеть до повышения, хотя планировал только в начале следующей недели. Государство просто сдирает последние деньги с населения! Я бы не пошел учиться на права, у меня нет 7 тысяч на медосмотр», – возмущается Александр.

«2 000, две справки 1 300 и 600 рублей сам медосмотр. А планируют поднять ценник не на 1 000 рублей. У меня вопрос – с чем связано такое резкое поднятие?» – недоумевает горожанка Наталья.

«Если вводят такие обязательства, то пусть и оплачивают эти анализы по полису ОМС. Если я, например, вообще не употребляю – почему я должна это доказывать за свой счет? Пусть возвращают средства тем, кто "чист" по результатам анализов. Если ловят кого-то подозрительного по употреблению наркотических веществ, им ведь медосвидетельствование бесплатно делают. Почему же тогда мы должны платить? А женщины платят при получении прав, потом при замене фамилии, потом по сроку давности или если, не дай бог, потеряешь права. Не знают уже, как выкачать деньги с людей», – возмущается жительница Благовещенска.

Последние несколько дней амурчане пересылают друг другу фотоснимок объявления, в котором указаны новые цены на анализы. Корреспондент ИА «Амур.инфо» обратился за комментарием к главному врачу областного наркологического диспансера Лидии Рыбальченко. Как сообщила Лидия Борисовна, на вопросы общественности ведомство ответит во время брифинга. Он должен состояться в ближайшее время.

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#закон #здоровье #транспорт

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Комментарии
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  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    Ничего страшного и 10т заплатят, жопу то свою возить на машине хочется.

  • I77

    I77
    2 часа назад

    А главное все это втишь приняли, чтобы заранее народ не зверел, и перед фактом поставили. Хошь не хошь, а проходить надо...

  • ЕКВ

    ЕКВ
    2 часа назад

    Ребята, вы не припухли с такими ценами? Чем обоснована такая цена? Где наши "проверяющие органы"?

  • Graf1977

    Graf1977
    2 часа назад

    А главное, что сейчас все повозмущаемся на интернет ресурсах и дома на кухнях и всё равно пойдем проходить и оплачивать по тому прейскуранту что предложат и каждый понимает что в этом государстве ни чего не изменишь!

  • Валентин81

    Валентин81
    2 часа назад

    Фото с пихдиспасера а пишут про нарколога, где фото с наркодиспансера？

  • Petta

    Petta
    1 час назад

    Это 7 500 наркодиспансер + 400 психиатр + 750 основная справка?

  • Терминатор

    Терминатор
    1 час назад

    Очередная позорная инициатива!!! Это и есть их прорывные технологии! Подавились бы уже

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Nakamura

    Вы когда над людьми перестанете издеваться твари?



    Выразили гражданскую позицию?

    Ай, маладца! Теперь от ваших анафем точно икаться кому-то будет.

    А теперь быстренько в псих/наркодиспансер. А то в дополнение к прейскуранту еще и штраф за несвоевременную замену ВУ заплатите.

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...нет слов...одни маты...

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Всё для людей. И нет в стране такой силы, которая остановит этот беспредел, или хотя бы организует людей , что бы протестовать. Не должны такие решения просто так проходить у власти, это откровенный грабеж с использованием закона.

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...вир хаттен рехт унд орднуг дер штрассе...

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    alex 3

    Всё для людей. И нет в стране такой силы, которая остановит этот беспредел, или хотя бы организует людей , что бы протестовать. Не должны такие решения просто так проходить у власти, это откровенный грабеж с использованием закона.



    Хм... А не вы ли после очередной новости об очередном ДТП возмущаетесь в комментах: надо ужесточать, надо проверять водителей на то, на это?

    Ужесточили. Получите и распишитесь. Погодите, еще обязательную МРТ головного мозга введут.

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ... Доктор...а вы случайно не в психо-неврологическом диспансере работаете?...

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    ...а то не хочу в очередях стоять...)))

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    на дроме писали, вроде как на 10 лет планируют, здесь не увидел, углубить проверку надо!!! но у нас все больше и больше сотрудников меняют на камеры и тревожные кнопки, алкашам за рулем благодать...

  • КП

    КП
    1 час назад

    DrDimon

    Nakamura

    Вы когда над людьми перестанете издеваться твари?



    Выразили гражданскую позицию?

    Ай, маладца! Теперь от ваших анафем точно икаться кому-то будет.

    А теперь быстренько в псих/наркодиспансер. А то в дополнение к прейскуранту еще и штраф за несвоевременную замену ВУ заплатите.



    Ну и чему ты радуешься? Правильно он сказал, издеваются над людьми и только. Обложить население со всех сторон тупыми законами, правилами и нормативами много ума не надо.

  • кержак

    кержак
    1 час назад

    inoy

    на дроме писали, вроде как на 10 лет планируют, здесь не увидел, углубить проверку надо!!! но у нас все больше и больше сотрудников меняют на камеры и тревожные кнопки, алкашам за рулем благодать...



    ...а почему все должны за алкашей отдуваться? ты б сначала подумал чо пишешь...так скоро разонравится - там Скворцова еще пару налогов анонсировала на народец российский. в стиле "за себя и за того дядю"...

  • DrDimon

    DrDimon
    56 минут назад

    КП

    Ну и чему ты радуешься? Правильно он сказал, издеваются над людьми и только.



    Ну, сказал. Чтобы что-то ляпнуть сказать на форуме много ума не надо. (с) Дальше что?

    И не радуюсь, а констатирую. Я-то в свое время подсуетился и теперь могу аж до 2029 года со спокойной совестью измываться над форумными революционерами вроде вас. А там либо султан помрет, либо ишак сдохнет.

  • DrDimon

    DrDimon
    56 минут назад

    кержак

    ... Доктор...а вы случайно не в психо-неврологическом диспансере работаете?...



    Случайно нет.

    Стою в очередях вместе с вами.

  • кержак

    кержак
    55 минут назад

    ...и по всей стране такая херня...эх, Рассея...

  • кержак

    кержак
    54 минуты назад

    DrDimon

    кержак

    ... Доктор...а вы случайно не в психо-неврологическом диспансере работаете?...



    Случайно нет.

    Стою в очередях вместе с вами.



    ...досада...а то бы я и коньячку предложил...)))

  • alex 3

    alex 3
    53 минуты назад

    DrDimon
    alex 3

    Всё для людей. И нет в стране такой силы, которая остановит этот беспредел, или хотя бы организует людей , что бы протестовать. Не должны такие решения просто так проходить у власти, это откровенный грабеж с использованием закона.



    Хм... А не вы ли после очередной новости об очередном ДТП возмущаетесь в комментах: надо ужесточать, надо проверять водителей на то, на это?

    Ужесточили. Получите и распишитесь. Погодите, еще обязательную МРТ головного мозга введут.


    Да пьяни и наркозам права не нужны, давно без прав катается, потому что Полиция у нас для других целей(людей) служит. Чего ты там ужесточил? Увеличил платёж в 10раз, что бы в очередной раз безнаказанно залезть в карман простого гражданина.

  • DrDimon

    DrDimon
    43 минуты назад

    кержак

    ...досада...а то бы я и коньячку предложил...)))



    Ну, на уголовную статью коньячок вряд ли потянет, а вот на административку - как здрасьте.

    Вам, как гражданину 1-1,5 т.р., мне, как должностному лицу - 2-3.

  • КП

    КП
    27 минут назад

    DrDimon

    КП

    Ну и чему ты радуешься? Правильно он сказал, издеваются над людьми и только.



    Ну, сказал. Чтобы что-то ляпнуть сказать на форуме много ума не надо. (с) Дальше что?

    И не радуюсь, а констатирую. Я-то в свое время подсуетился и теперь могу аж до 2029 года со спокойной совестью измываться над форумными революционерами вроде вас. А там либо султан помрет, либо ишак сдохнет.



    Я то же могу ездить до 2028 года. Так что со спокойной совестью можешь издеваться над собой, когда тебе повысят страховку, техостмотр и бог знает что они там ещё придумают. Когда произойдёт "срыв резьбы", а он обязательно произойдёт при таком то отношении, ты же будешь первый орать что хулиганы зрения лишают. А виноват будешь в том числе и ты. Лично. Потому что глушишь обратную связь. Конечно, вероятность того, обратная связь на что-то повлияет 0,0. Но это движение в правильном направлении, в отличие от: "измываться над форумными революционерами вроде вас".

  • Stat

    Stat
    5 минут назад

    И срок действия справки 1 год... А без неё не только права не получишь,но и машину на учёт не поставишь... С нового года ещё и госпошлины повысятся.

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