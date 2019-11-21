Амурчане спешат пройти медкомиссию «на права» до 22 ноября

С 22 ноября ужесточаются правила проведения обязательного медосвидетельствования водителей. Чтобы доказать, что шофёр не увлекается алкоголем и наркотиками, придется платить заметно больше.

По результатам исследований наркологи определят наличие психоактивных веществ в моче, а также проведут определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в сыворотке крови. Ранее подобные процедуры предусматривались только в случае выявления симптомов.

CDT в сыворотке крови позволяет выявить частоту употребления опьяняющих доз алкоголя. Это специфический маркер, который показывает регулярную алкогольную нагрузку. То есть если человек каждый день выпивает до состояния опьянения, то такой анализ это покажет. Если он употребляет бокал вина за обедом, маркер этого не определит.

В связи с нововведением медсправка «на права» вырастет в цене. В настоящее время, по данным на сайте Амурского областного наркологического диспансера, анализ CDT для физических лиц стоит 2 700 рублей. Анализ мочи на наличие наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов обойдется в 2 350 рублей.

Комиссию на получение водительского удостоверения можно пройти и в частных медцентрах. В одном из них корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что эта услуга стоит 810 рублей. Желающий пройти медкомиссию обязан предоставить справки от нарколога и психиатра.

В настоящее время в Благовещенске в здании наркодиспансера стоит очередь.

Тем временем горожан возмущает сложившаяся ситуация. «Успела пройти за 650 рублей нарколога, 400 рублей – психиатр и 750 рублей шапка, на которую всех отправляют (электроэнцефалография – Прим.ред.). Я считаю, что необоснованно поднимают цену, ради чего? Нарколог – это смех, писаешь в баночку, девушка опускает тест, все хорошо. Нарколог – ни здравствуйте, ни до свидания, – пишет, что все хорошо, ставит свою голограмму и все. Психиатр, еще куда ни шло, спрашивает, где работаешь, чем занимаешься. В обязательном порядке отправляют всех на дополнительные исследования стоимостью 750 рублей. Я считаю, что цену поднимают совсем необоснованно, такой поток сейчас проходит эти исследования. Им бы качеством брать, а не ценой», – высказалась жительница Благовещенска Валерия.

«В начале декабря иду обучаться на права, и я просто в большом шоке. Резкий скачок цен на стандартную процедуру. Так не должно быть!» – уверена Евгения.

«Я буду менять права через месяц, и я просто в ужасе! Где взять такие деньги? На каком основании поднимают цены? Я отношусь к этому очень негативно. Слишком большое повышение и слишком неожиданно. Знала бы о нем раньше, прошла бы комиссию заранее», – переживает Анастасия.

«Я успел пройти вчера. Была большая очередь. Сегодня там вообще мрак, подозреваю. Пошел сразу, чтобы успеть до повышения, хотя планировал только в начале следующей недели. Государство просто сдирает последние деньги с населения! Я бы не пошел учиться на права, у меня нет 7 тысяч на медосмотр», – возмущается Александр.

«2 000, две справки 1 300 и 600 рублей сам медосмотр. А планируют поднять ценник не на 1 000 рублей. У меня вопрос – с чем связано такое резкое поднятие?» – недоумевает горожанка Наталья.

«Если вводят такие обязательства, то пусть и оплачивают эти анализы по полису ОМС. Если я, например, вообще не употребляю – почему я должна это доказывать за свой счет? Пусть возвращают средства тем, кто "чист" по результатам анализов. Если ловят кого-то подозрительного по употреблению наркотических веществ, им ведь медосвидетельствование бесплатно делают. Почему же тогда мы должны платить? А женщины платят при получении прав, потом при замене фамилии, потом по сроку давности или если, не дай бог, потеряешь права. Не знают уже, как выкачать деньги с людей», – возмущается жительница Благовещенска.

Последние несколько дней амурчане пересылают друг другу фотоснимок объявления, в котором указаны новые цены на анализы. Корреспондент ИА «Амур.инфо» обратился за комментарием к главному врачу областного наркологического диспансера Лидии Рыбальченко. Как сообщила Лидия Борисовна, на вопросы общественности ведомство ответит во время брифинга. Он должен состояться в ближайшее время.