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21ноября
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В Завитинске организатор азартных игр пытался подкупить полицейского

В Завитинске организатор азартных игр пытался подкупить полицейского
Фото: amur.info

36-летний амурчанин, проводивший азартные игры, пытался дать взятку сотруднику полиции. Свое спокойствие «бизнесмен» оценил в 30 000 рублей. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Как сообщает амурское управление МВД РФ, в конце октября текущего года в ходе проверки в одном из зданий Завитинска сотрудники полиции обнаружили и изъяли игровые автоматы. К сотруднику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Завитинскому району обратился 36-летний местный житель. Он предложил полицейскому «договориться» – в обмен на деньги закрыть глаза на незаконную деятельность клуба. Сотрудник полиции незамедлительно сообщил об этом руководству ОМВД России по Завитинскому району.

Передача денег должна была состояться 13 ноября в гаражном массиве на улице Комсомольской. Как сообщает амурское следственное управление, мужчина передал сотруднику подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Завитинскому району взятку в размере 30 000 рублей. Злоумышленника задержали сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Завитинскому району совместно с коллегами и Бурейского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Амурской области. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий».

Следователь ходатайствовал перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Рассмотрев все доводы следствия, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование уголовного дела продолжается.

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#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Gorojanka

    Gorojanka
    3 часа назад

    Мало предложил, оскорбился полицейский и пожаловался начальству

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